Android’in AirDrop alternatifi çalışır halde görüntülendi

Android cephesinde her ne kadar NFC tabanlı Beam gibi dosya paylaşım sistemleri görsek de Apple AirDrop’a alternatif olacak seviyede bir özellik göremedik. Bu durumun Google’ın üzerinde çalıştığı Nearby Sharing ile değişmesi bekleniyor. Uzun zamandır sızıntılarla kendinden söz ettiren Nearby Sharing, bu sefer çalışır halde görüntülendi.

Hala geliştirme aşamasında

İki Pixel telefonda Nearby Sharing’i aktif etmeyi başaran XDA Developers ekibi, hazırladıkları bir videoda tüm detayları bizlere gösteriyor. Haberimizin en altından izleyebileceğiniz bu videoda Pixel 2 XL ve Pixel 4 arası dosya paylaşımı gerçekleştiriliyor. Hatta gönderilmeye çalışılan bir video ilk başta hata veriyor. Kısacası özelliğiniz henüz kullanıma açılacak seviye de olmadığını söyleyebiliriz.

Hızlı ayarlar menüsünden ulaşılabilen özellik aynı AirDrop’da olduğu gibi WiFi üzerinden dosyalarınızı hızlı bir şekilde paylaşmanıza yarıyor. Geçtiğimiz gün sizlere paylaştığımız haberimizde, Samsung’un da Quick Share isminde bir özellik üzerinde çalıştığını aktarmıştık. Hatta Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo aralarında imzaladıkları bir anlaşma ile kendi protokollerini geliştirdiklerini açıklamışlardı.

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Tabii ki Google’ın Nearby Sharing sistemi Android içerisinde dahili olarak geleceği ve tüm marka modeller tarafından kullanılabileceği için diğer firmalarınkine kıyasla çok daha hızlı yayılacaktır. Google tarafından Nearby Sharing ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmadığı için özelliğin resmi olarak kullanıma açılmasını biraz daha beklememiz gerekecek.

https://www.engadget.com/2020/01/24/android-nearby-sharing-hands-on-video/

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