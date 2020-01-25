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    Android’in AirDrop alternatifi çalışır halde görüntülendi

    Uzun zamandır gündemde olan Android’in AirDrop alternatifi sonunda çalışır halde görüntülendi. Nearby Sharing ismiyle tanıtılması beklenen özelliğin hala geliştirme aşamasında.
    2 gün
    2,8b
    1
    10
    Mobil Uygulamalar
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Android’in AirDrop alternatifi çalışır halde görüntülendi
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    Android cephesinde her ne kadar NFC tabanlı Beam gibi dosya paylaşım sistemleri görsek de Apple AirDrop’a alternatif olacak seviyede bir özellik göremedik. Bu durumun Google’ın üzerinde çalıştığı Nearby Sharing ile değişmesi bekleniyor. Uzun zamandır sızıntılarla kendinden söz ettiren Nearby Sharing, bu sefer çalışır halde görüntülendi.

    Hala geliştirme aşamasında

    İki Pixel telefonda Nearby Sharing’i aktif etmeyi başaran XDA Developers ekibi, hazırladıkları bir videoda tüm detayları bizlere gösteriyor. Haberimizin en altından izleyebileceğiniz bu videoda Pixel 2 XL ve Pixel 4 arası dosya paylaşımı gerçekleştiriliyor. Hatta gönderilmeye çalışılan bir video ilk başta hata veriyor. Kısacası özelliğiniz henüz kullanıma açılacak seviye de olmadığını söyleyebiliriz.

    Hızlı ayarlar menüsünden ulaşılabilen özellik aynı AirDrop’da olduğu gibi WiFi üzerinden dosyalarınızı hızlı bir şekilde paylaşmanıza yarıyor. Geçtiğimiz gün sizlere paylaştığımız haberimizde, Samsung’un da Quick Share isminde bir özellik üzerinde çalıştığını aktarmıştık. Hatta Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo aralarında imzaladıkları bir anlaşma ile kendi protokollerini geliştirdiklerini açıklamışlardı.

    Ayrıca Bkz. "Tinder uygulamasına "panik butonu" geliyor"

    Tabii ki Google’ın Nearby Sharing sistemi Android içerisinde dahili olarak geleceği ve tüm marka modeller tarafından kullanılabileceği için diğer firmalarınkine kıyasla çok daha hızlı yayılacaktır. Google tarafından Nearby Sharing ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmadığı için özelliğin resmi olarak kullanıma açılmasını biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://www.engadget.com/2020/01/24/android-nearby-sharing-hands-on-video/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    drjacob 2 gün en beğenilen
    gerekliydi açıkcası , apple ürünlerinde çok faydalı ve çok işe yarıyor
    Yanıtla +10
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    hakankabaoglu 2 gün
    Apple da millet uzun videoları uçak vızında atıyor aynı videoyu androidde yollasan en az yarım saat Apple da maks 2 dk.Airdrop Apple icin nimet
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    MaDMaxiBo 21 sa.
    xiaomi cihazlarda da Mi Dosya paylaşım var, wifi ve bluetooth konum ne varsa kullanır diyor.

    Shareit uygulaması da aynı şekilde wifi üzerinden gönderim yapıyor hızlı bir şekilde. her cihaza yüklenebilir.

    Yani ihtiyacı olana ALTERNATİF ÇOK, Kİ ZATEN ANDROİDİN OLAYI BU, HER ZAMAN ALTERNATİF ÇOK

    doğrudan xiaomi ve samsung cihazlardaki gibi bir özellik olarak gelmesi xiaomi ve samsung harici cihazlar kullananlar için iyi olabilir. gerçi kullanmadım ama muhtemelen huawei de yapmıştır benzer bir özellik.
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    malazivore 1 gün
    Samsungdan samsunga senelerdir wifi direct ile hızlıca aktarım yapıyordum. Ne farkı olacak acaba
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    hazarcep 1 gün malazivore
    Fark yok wi-fi destekli işte ama unu işletim sistemine gömüyorlar

    Samsung kendi yapmıştı sadece kendi cihazlarına idi şimdi ucuz telefon üreten firma mesela bunu yapmıyordu geliştirmiyordu şimdi ne oldu direk ucuz telefon üreticisi hiç geliştirmeden direk android alt yapısından gelecek.

    Geç kalınmış bir şey aslında 2020 deyiz halbuki
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    Bay Robot 1 gün
    Ne oldu dandroid fanları apple da yıllardır olan özellik daha yeni mi geliyor diye yazmamış? Güya fan değilsiniz tarafsızsınız falan...
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    Greylights 1 gün
    Bluetooth ve gps destekli Wifi Direct işte. Daha güvenli olmuş, atan kişinin resmini felan göstermesi güzel. Wifi direct ile evin öbür ucuna dosya atabiliyorken bu bluetooth mesafesinde olacak sanırım en fazla yada adamın dediği gibi yanyana iken. Yanyana olacaksa zaten Nfc destekli Android Beam var telefonları tokuşturuyorsun bitti. Daha pratik.



    Fakat her telefonda nfc olmayabiliyor yada wifi direct, hepsinde çalışırsa iş görür.
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    Kerim5100 1 gün
    E bildiğin Wi-Fi Direct bu?
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    hakankabaoglu 2 gün
    Apple da millet uzun videoları uçak vızında atıyor aynı videoyu androidde yollasan en az yarım saat Apple da maks 2 dk.Airdrop Apple icin nimet
    Yanıtla +8
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    drjacob 2 gün en beğenilen
    gerekliydi açıkcası , apple ürünlerinde çok faydalı ve çok işe yarıyor
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    2772 kez okundu.
    7 yorum yazıldı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, android ve
    10 etiket daha alternatif samsung Nearby Sharing quich share airdrop wifi dosya paylaşım Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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