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    Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı

    Exynos yonga setinin kalesi olarak görülen Güney Kore’de Galaxy S20 serisinin Snapdragon 865 yonga seti ile gelmesi yarı iletken bölümünde aşağılama olarak algılandı.
    5 gün
    3,5b
    1
    20
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı
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    Samsung yıllardır amiral gemilerinde iki yonga seti kuralı uyguluyor. ABD ve Kanada pazarlarında amiral gemileri Snapdragon yonga seti ile gelirken Güney Kore ve diğer ülkelerde Exynos yonga seti ile pazarlanıyor.

    Sürpriz hamle

    Eski Samsung Mobile patronu DJ Koh bu hamlenin rekabetçilik mantığına göre yapıldığını ve kesinlikle Samsung System LSI bölümünün gelirlerini arttırmaya yönelik olmadığını daha önce dile getirmişti. Ne var ki firma içerisinde sıkıntılar var.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip

    Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Snapdragon 865 ve Exynos 990 yonga setleri arasında verimlilik ile performans açılarından farklı olduğu bir süredir gündemde. Snapdragon 865 yonga seti bir adım daha önce çıkıyor. Kullanıcılar aynı parayı vererek daha düşük performans sergileyen Exynos 990 yonga setine mahkum olmaktan şikayetçi. Şirket hissedarları da bir süredir Exynos bölümünün daha verimli yongalar geliştirmesi için baskı yapıyor.

    Galaxy S20 serisi ile yaşanan ilginç bir gelişme firma içerisinde rahatsızlık oluşturdu. Samsung Mobile bölümü Güney Kore’ye de Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 versiyonlarının sunulmasını kararlaştırdı.

    Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı
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    System LSI iştiraki tarafından Güney Kore pazarı Exynos yonga setinin kalesi olarak görülmekteydi. Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 versiyonunun Güney Kore’de satışa çıkması bölüm içerisinde aşağılama olarak algılandı.

    Üst düzey yetkililerin mobil bölüm ile toplantı yaparak bu tercihten vazgeçmelerini istedikleri konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde amiral gemisi tarafında Exynos yonga setinin tamamen bırakılması endişesi oluşmuş durumda. Bununla birlikte kaynaklar böyle bir ihtimalin düşük olduğunu ve yatırımların artacağını düşünüyor. Galaxy Note 20 serisi ile birlikte firma içerisinde bazı ayrışmaların daha fazla gün yüzüne çıkması olası.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/03/samsung-galaxy-s20-ships-with-snapdragon-in-south-korea-humiliates-the-companys-chip-division/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 5 gün en beğenilen
    Markaların kendi içlerinde geliştirdikleri teknolojilere daha çok destek vermesi gerekiyor fakat Samsung'un düştüğü durumda karar vermesi gerekiyor ya tüm cihazlara kendi işlemcisini koyup performans ile doğru orantılı indirim yapacak ya da her ülkeye snapdragon verecek, aynı fiyata alınan iki cihazda yüzde 25 performans farkı olması kullanıcıyı tabiki çileden çıkarır.
    Markaların kendi içlerinde geliştirdikleri teknolojilere daha çok destek vermesi gerekiyor fakat Samsung'un düştüğü durumda karar vermesi gerekiyor ya tüm cihaz...
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    Yanıtla +27
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    Led Zeppelin 5 gün
    Bu karardan sonra Kore'den çok Türkiye karışacak gibi.
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    snapdragon un ne olduğunu anlamıyorum
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    gun (Gün Oksay) 3 gün DavutBurak36
    Cep telefonunun işlemci ekrankartı gibi önemli bileşenlerini içeren Qualcomm’un markası. Exynos ise aynı işi yapan Samsung markası.
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    Sedat. (S. Y.) 4 gün
    Bunca zamandır boşa mı diyorduk çöpxynoslu Samsung çöplerine asla para vermeyin diye.. Note 10 ve s20 konusunda samsung ve çöpxynoslu telefonları utanmadan namusu gibi koruyan bebeler vardı, şimdi bi tanesi bile konuya gelmemiş TABİİ Kİ..



    El alem daha kaliteli telefonu daha ucuza kullanırken bizim fanboybebeler ise daha pahalıya aldıkları daha kalitesiz telefonu yalaya yalaya övmek için tipten tipe giriyordu.. Sd'li samsung çöpxynoslu telefona göre bi çok açıdan Daha iyi fotoğraf çekiyor daha iyi performans veriyor daha uzun batarya süresi sağlıyor ve daha az ısınıp oyunlarda daha yüksek fps ve akıcılık sağlıyor, YouTube orda gidin karşilaştirmalari izleyin..



    Çöpxynoslu telefon almayın paranızla rezil olmayın. Samsung illa ürettiği çöpxynoslari kullanmak istiyosa kendi ülkesinde kullansın işte kendi ürettiğini kendi halkına kullandirtsin.. Adamlar demek mi kendileri bile biliyor çöpxynosdan bi halt olmayacağını.



    Bundan sonra zaten asla bir samsunga para vermeyi düşünmüyorum, telefon serüvenime OnePlusla veya gelirse Sony Xperia mark 2 ile devam edeceğim ama olur da bir samsung telefon alirsam Note 20 s30 v.b.v.b.. bundan sonra önceliklerim arasında işlemcinin Snapdragonlu olması var.. Asla çöpxynoslu bir telefon almam.
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    nick bırakmamışsınız lan 4 gün
    exynos işlemciler tüm dünyada lite modellerine verilerek sorun halledilebilir aslında. plus olanların ise tamamı sd olmalı. ülke ülke ayırmak çok saçma
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    sis651 4 gün nick bırakmamışsınız lan
    Amerika'da Qualcomm vermesi gerekiyor.
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    sis651 5 gün
    Pazarda kesinlikle Qualcomm'un tek kalıp at koşturmasını istemem, bu açıdan Samsung'un kendi Exynos yongalarını da pazarda bulundurmasını takdir ederim. Ancak son yıllardaki Exynos işlemciler alt ve orta pazarda bir şey diyemem ama üst segmentte rakibinin güç tüketimi ve ısınma konusunda gerisinde kalıyor. E işlemcin ne kadar iyi olursa olsun, bataryayı sömürüyor ve aşırı ısınıyorsa, o güçlü işlemciyi o güçle kullanamazsın. Hani bilgisayara taksan belki çok iyi bir işlemci ama telefonda o Mongoose çekirdekleri bilgisayar gibi ısı üretiyor sadece...
    Artık ciddi bir el atsalar iyi olur bu tarafa...
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    astegon (astegon CF) 5 gün
    Samsung verimsiz ve kötü exynos'tan ne çekti be.

    Son zamanlarda da exynos'un 9xxx serisini bile salladı sanırım. A20 7XXX serisi ile gelmişti. M30 olsun A30 olsun hepsi 9XXX serisiydi.

    Şimdi giriş seviyelerinde Helio P35'ler kulanmaya başladı. (A21)

    Ortam fena karışır yakında.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 5 gün
    Samsung Exynos üreten işlemci bölümüne yanlışlıkla bizden birilerini işe aldı herhalde. Hem ürettiği ürün rakibine göre yavaş. Hem de vay niye Exynos kullanmadı mobil bölüm. Biz bunu ne güzel iç pazarda halkımıza itiyorduk. Ulan hem ürünün açık ara farkla kötü hem de moralin bozuluyor. Koca firmanın haline bak. Ben olsam tüm işlemci birimini kovarım.
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    susesa (selim sağlam) 5 gün
    ARMdan yongayı apple aldı canavar bir işlemci üretti. Hem qualcommun işlemcisinden çok daha hızlı hem de benzer enerji harcıyor. Samsung aldı ne oldu? İşlemci hem daha yavaş, hem kararsız hem de çok daha fazla enerji harcıyor.
    Ne yapsın kore vatandaşı ? Bizdeki gibi yerli malı diye kazık mı yesin ?
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    MrKattchup 5 gün en beğenilen
    Markaların kendi içlerinde geliştirdikleri teknolojilere daha çok destek vermesi gerekiyor fakat Samsung'un düştüğü durumda karar vermesi gerekiyor ya tüm cihazlara kendi işlemcisini koyup performans ile doğru orantılı indirim yapacak ya da her ülkeye snapdragon verecek, aynı fiyata alınan iki cihazda yüzde 25 performans farkı olması kullanıcıyı tabiki çileden çıkarır.
    Yanıtla +27
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    Led Zeppelin 5 gün
    Bu karardan sonra Kore'den çok Türkiye karışacak gibi.
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    smart1978 (X Y) 5 gün
    Samsung bolum icerisindekiler asagilanmadilar ki zaten asagidalardi ... Sadece icraat ile farkinda vardilar...


    Exynos serisi zaten 2019 da dugmesine basilmisti kapatiliyor. SAmsung artik direk ARM den alacak oyle kendi kafasina gore ozellestiremeyecek yani Huawei gibi direk ARM den alacak ... Ama o yeni adayli seriden de umudum yok...


    Snapdragon yani Qualcomm un islemci pakedini tercih etmeleri akillica olmus. Dogru bir karardi. Insanlarda hep bir algi vardi : SAmsung kendi anavatinina kendi vatandaslarina enihyisii sunar diye bir ALGI olustu Exynos lari daha grecek dunyada test kiyaslamasi yapmadan aliniyordu... Artik son yillardaki art arda gelen hayal kirikliklarindan bikmislar...

    Turkiye'de de benzer sekilde Snapdragon gelsin diyenler var...

    Samsung un suan calistigi zaten 2021 icindir yani Snapdragon 875 ile yarisa hazirlaniyor ... Snapdragon 875 de 5 nm ile gelecek ve yine oncu vizyoner icerikleri ile ...

    Samsung yillardir Qualcomm in Snapdragon serilerini takip edip anca yarismalik ama geride kalan sozde denk modeller cikartmaktadir. Genelde 2. major guncellemesinde de bodosluyor Snapdragon lu degilse! Ama Snapdragon lu Samsung cihazlari yillar gectikce yeni Android surumu ile daha da da rafine olmakta verimliligi potansiyeli artmaktadir...

    Eskidne Avrupa da hep yillar boyu Snapdragon vardo .. Note5 Avrupa da yasakli ve satilmamasi ile milad olmustu ve sonrasi Avrupa'ya da Exynos kakaladilar ... Bircok baska cografyalara da ... Samsung aslinda talep uzerine degil kendi dayatmalari ile Exynos u kendi akliyla kararlariyla sozde talep ile de-facto populer etmeye ama suni bir poipulerlik ile yillarca kandirdi. HAtta bircok basin kurulusunu da kandirdi bazilari gercekleri kanitladi daha iyi nasil oluri da sundu kiyaslamalari da ... Anandtech.com bunlardan biri ama S10 modellerinde sonra Samsung bu kurulusu da ucretsiz her sektorden cihaz gonderilmeyecegi tehdini yapmisit dolayli olarak Anandtech.com editorlerinden gormekteyiz de . Artik eskisi gibi kapsamli ve derinlemesine objektif ozgun incelemeler yoktur her modelde ve o her birinde de ayrica detaysizlikla ayrica 2 yildir neredeys edevam etmektedir ...

    ALGILAR ile buraya kadar ...

    Umarim Turkiye'de 2021 deki amiral cihazlarda sadece Snapdragon lu Samsung urunleri gorur...

    Aksi halde yeni islemcisi bostur...
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    CCaaNN (CCaaNN ) 5 gün smart1978
    Oncelikle Exynos'un dugmesine basilmadi, kapatilmiyor. Exynos catisi aldinda Mongoose isimli ozellestirilmis ARM mimarisi uretiminin fisi cekildi. Ayni dediginiz gibi artik Samsung ozellestirilmis yapilar kullanmayacak, ilerideki Exynos chipsetlerde dogrudan ARM'in kaynak kodlari kullanilacak.

    Sizinle ayni temennideyim, artik Samsung'un amiral gemisi cihazlarda Exynos'u birakmasi gerektigini dusunuyorum. En son Snapdragon Note 8'i iade edip Exynos versiyon icin daha fazla para verecek kadar Exynos un daha iyi oldugunu dusunsem de, Samsung'un algi tuzagina dustugumu anladim. Ayni cihaz Snapdragon versiyonda kat kat iyi bekleme suresi sunarken benim cihazimda surekli batarya tuketim sikintisi oluyordu. Bir daha Exynos cihaz almam.
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    samsung, Galaxy S20 ve
    4 etiket daha exynos 990 snapdragon 865 samsung system lsi Mobil Teknolojiler
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