Galaxy S20 serisinin Güney Kore’de Snapdragon ile gelmesi firmayı karıştırdı

Tam Boyutta Gör

Samsung yıllardır amiral gemilerinde iki yonga seti kuralı uyguluyor. ABD ve Kanada pazarlarında amiral gemileri Snapdragon yonga seti ile gelirken Güney Kore ve diğer ülkelerde Exynos yonga seti ile pazarlanıyor.

Sürpriz hamle

Eski Samsung Mobile patronu DJ Koh bu hamlenin rekabetçilik mantığına göre yapıldığını ve kesinlikle Samsung System LSI bölümünün gelirlerini arttırmaya yönelik olmadığını daha önce dile getirmişti. Ne var ki firma içerisinde sıkıntılar var.

İlginizi Çekebilir

Samsung: Exynos 990 yonga seti Snapdragon 865 ile aynı perfromansa sahip

Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

Snapdragon 865 ve Exynos 990 yonga setleri arasında verimlilik ile performans açılarından farklı olduğu bir süredir gündemde. Snapdragon 865 yonga seti bir adım daha önce çıkıyor. Kullanıcılar aynı parayı vererek daha düşük performans sergileyen Exynos 990 yonga setine mahkum olmaktan şikayetçi. Şirket hissedarları da bir süredir Exynos bölümünün daha verimli yongalar geliştirmesi için baskı yapıyor.

Galaxy S20 serisi ile yaşanan ilginç bir gelişme firma içerisinde rahatsızlık oluşturdu. Samsung Mobile bölümü Güney Kore’ye de Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 versiyonlarının sunulmasını kararlaştırdı.

Tam Boyutta Gör

System LSI iştiraki tarafından Güney Kore pazarı Exynos yonga setinin kalesi olarak görülmekteydi. Snapdragon 865 yonga setli Galaxy S20 versiyonunun Güney Kore’de satışa çıkması bölüm içerisinde aşağılama olarak algılandı.

Üst düzey yetkililerin mobil bölüm ile toplantı yaparak bu tercihten vazgeçmelerini istedikleri konuşuluyor. Önümüzdeki dönemde amiral gemisi tarafında Exynos yonga setinin tamamen bırakılması endişesi oluşmuş durumda. Bununla birlikte kaynaklar böyle bir ihtimalin düşük olduğunu ve yatırımların artacağını düşünüyor. Galaxy Note 20 serisi ile birlikte firma içerisinde bazı ayrışmaların daha fazla gün yüzüne çıkması olası.

https://www.gizmochina.com/2020/04/03/samsung-galaxy-s20-ships-with-snapdragon-in-south-korea-humiliates-the-companys-chip-division/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.