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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un kullanıcılara gerçek anlamıyla tam ekran bir akıllı telefon deneyimi yaşatacağı ve bu modelin de Galaxy S21 olacağı belirtiliyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir
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    Son birkaç yıldır akıllı telefon üreticileri kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmak için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Bunların en popüler olanı pop-up olarak tabir edilen üstten açılan kameraya sahip telefonlar olsa da, kullanıcıların beklediği şey hiç kuşku yok ki ekran altı kamera teknolojisi diyebiliriz.

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    Samsung bu teknolojiyi test ediyor

    Pop-up selfie kamerasına sahip akıllı telefonların sayılı günlerinin kaldığı ve yakın bir dönemde ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonların piyasaya sürüleceği söyleniyor. Duyumlara göre ise bu teknolojiye sahip cihazı piyasaya süren şirketlerden biri de Samsung olacak. Zira ünlü sızıntı hesabı Ice Universe'ye göre Galaxy S21, ekran altı kamera teknolojisi ile gelen ilk Samsung akıllı telefon olabilir.

    Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir
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    Güney Koreli şirketin şu anda bu teknoloji üzerinde testler yaptığı ve kullanıcılara sunmak için uygulanabilir olup olmadığını değerlendirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Her şey yolunda giderse, 2021'in ilk çeyreğinde Samsung'dan bir ekran altı kameralı telefon görebiliriz, bu da cihazın Galaxy S21 olabileceğine işaret ediyor.

    Samsung'un yanı sıra, Huawei ve OPPO da aynı teknoloji üzerinde çalışıyorlar, ancak ne zaman piyasaya sürecekleri henüz belli değil. Hangi akıllı telefon üreticisinin, kullanıcıların beklediği tam ekran akıllı telefon deneyimini ilk olarak sunacağını ise önümüzdeki dönemde görebileceğiz.



    https://mspoweruser.com/samsung-galaxy-s21-under-display-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Halilowich (H Y) 6 sa.
    S20 şimdiden eskidi :)
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    khytr89 (Hakan ) 8 sa.
    s51 de en büyük yenilik, asıl onun çıkması lazım
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    cumur ( cmr) 9 sa.
    asıl s41 ne oldu ya
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    TheJudgé 9 sa.
    Galaxy s31 ne zaman çıkacak acaba
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    Onurmsq (--- ----) 10 sa.
    zaten ön tarafta tek kamera olduğundan beri selfie kameraları berbattı. şimdi daha da çöp yapacaklar. hadi bakalım çentik istemeyenler. sesi ekrandan alırken. ahizenin sesi neden boğuk diye foruma yazmayın.
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    evlbleef 11 sa. yeni yorumcu
    S20 daha yeni çıktı, şimdiden S21 sızıntıları haber yapılmaya başlandı.
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