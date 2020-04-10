Galaxy S21, ekran altı kamera ile gelen ilk Samsung modeli olabilir

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Son birkaç yıldır akıllı telefon üreticileri kullanıcılara tam ekran deneyimi sunmak için çeşitli yöntemler geliştirdiler. Bunların en popüler olanı pop-up olarak tabir edilen üstten açılan kameraya sahip telefonlar olsa da, kullanıcıların beklediği şey hiç kuşku yok ki ekran altı kamera teknolojisi diyebiliriz.

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Samsung bu teknolojiyi test ediyor

Pop-up selfie kamerasına sahip akıllı telefonların sayılı günlerinin kaldığı ve yakın bir dönemde ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonların piyasaya sürüleceği söyleniyor. Duyumlara göre ise bu teknolojiye sahip cihazı piyasaya süren şirketlerden biri de Samsung olacak. Zira ünlü sızıntı hesabı Ice Universe'ye göre Galaxy S21, ekran altı kamera teknolojisi ile gelen ilk Samsung akıllı telefon olabilir.

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Güney Koreli şirketin şu anda bu teknoloji üzerinde testler yaptığı ve kullanıcılara sunmak için uygulanabilir olup olmadığını değerlendirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Her şey yolunda giderse, 2021'in ilk çeyreğinde Samsung'dan bir ekran altı kameralı telefon görebiliriz, bu da cihazın Galaxy S21 olabileceğine işaret ediyor.

Samsung'un yanı sıra, Huawei ve OPPO da aynı teknoloji üzerinde çalışıyorlar, ancak ne zaman piyasaya sürecekleri henüz belli değil. Hangi akıllı telefon üreticisinin, kullanıcıların beklediği tam ekran akıllı telefon deneyimini ilk olarak sunacağını ise önümüzdeki dönemde görebileceğiz.

https://mspoweruser.com/samsung-galaxy-s21-under-display-camera/

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