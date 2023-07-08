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    Galaxy S21 FE (2023) lansmandan önce satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Galaxy S21 serisinin bütçe modeli Galaxy S21 FE, Snapdragon 888 ve yeni bir renk seçeneğiyle tekrar piyasaya çıktı. İşte Galaxy S21 FE (2023) özellikleri ve fiyatı.
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    Galaxy S21 FE 5G (2023) lansmandan önce satışa çıktı! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S21 serisinin bütçe modeli Galaxy S21 FE, ufak yenilikler ile yeniden piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Öyle ki daha önce cihazın yeni bir Snapdragon işlemci ile geleceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu bağlamda 10 Temmuz'da tanıtılması beklenen telefon, Hindistan pazarında sessizce satışa çıktı. Peki Galaxy S21 FE (2023) neler sunuyor? İşte detaylar

    Galaxy S21 FE (2023) özellikleri belli oldu

    Hatırlayacak olursak Galaxy S21 FE (2023) modelinin orijinal özelliklerinin çoğunu koruması bekleniyordu. Hindistan'dan gelen bilgiler ise bunu doğruladı. Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S21 FE (2023), 2022 yılında vitrine çıkan modelden farklı olarak Qualcomm Snapdragon 888 ve yeni bir renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın temel sürümdeki depolama kapasitesi 128GB yerine 256GB'a çıkacak. 

    Galaxy S21 FE 5G (2023) lansmandan önce satışa çıktı! Tam Boyutta Gör
    Bunun dışında cihazın donanımında büyük bir değişim yok. Bu noktada Galaxy S21 FE (2023), ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED panelden destek alıyor. Kamera bölümünde ise 12MP birincil, 12MP ultra geniş ve 3x yakınlaştırma sunan 8MP telefoto sensörleri konumlandırılmış. Bu kuruluma ise, görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 16MP selfie kamerası eşlik ediyor.

    Yeni Galaxy S21 FE, kutusundan 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 4.500mAh pil paketi ile çıkacak. Cihazın hangi Android sürümü ile piyasaya çıkacağı veya ekstra güncelleme desteği alıp almayacağı ise henüz doğrulanmadı. 

    Galaxy S21 FE (2023) fiyat ve renk seçenekleri

    Galaxy S21 FE (2023), tıpkı eskisi gibi Zeytin, Grafit ve Lavanta renklerinde geliyor. Ancak Beyaz seçeneğinin yerine yeni bir Lacivert rengi eklenmiş. Bilmeyenler için Samsung Galaxy S21 FE 5G, 49.999 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık 609 dolar gibi bir fiyatla piyasaya çıkmıştı. Yeni sürümde ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmayacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.

    Galaxy S21 FE (2023) özellikleri

    • Ekran: 6.4 inç 1080x2400 piksel 120Hz AMOLED ekran
    • İşlemci: Snapdragon 888
    • Depolama: 256GB
    • Bellek: 6GB/8GB RAM
    • Arka Kamera: 12 MP (birincil) + 12 MP (geniş açı) + 8 MP telefoto
    • Ön Kamera: 32MP
    • Batarya: 4.500mAh 25W hızlı şarj
    • Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
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    mk148a 2 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 3 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 4 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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