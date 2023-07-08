Galaxy S21 FE (2023) lansmandan önce satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Galaxy S21 FE (2023) özellikleri belli oldu
- Galaxy S21 FE (2023) fiyat ve renk seçenekleri
- Galaxy S21 FE (2023) özellikleri
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Galaxy S21 FE (2023) özellikleri belli oldu
Hatırlayacak olursak Galaxy S21 FE (2023) modelinin orijinal özelliklerinin çoğunu koruması bekleniyordu. Hindistan'dan gelen bilgiler ise bunu doğruladı. Aktarıldığı kadarıyla Galaxy S21 FE (2023), 2022 yılında vitrine çıkan modelden farklı olarak Qualcomm Snapdragon 888 ve yeni bir renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihazın temel sürümdeki depolama kapasitesi 128GB yerine 256GB'a çıkacak.
Yeni Galaxy S21 FE, kutusundan 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 4.500mAh pil paketi ile çıkacak. Cihazın hangi Android sürümü ile piyasaya çıkacağı veya ekstra güncelleme desteği alıp almayacağı ise henüz doğrulanmadı.
Galaxy S21 FE (2023) fiyat ve renk seçenekleri
Galaxy S21 FE (2023), tıpkı eskisi gibi Zeytin, Grafit ve Lavanta renklerinde geliyor. Ancak Beyaz seçeneğinin yerine yeni bir Lacivert rengi eklenmiş. Bilmeyenler için Samsung Galaxy S21 FE 5G, 49.999 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık 609 dolar gibi bir fiyatla piyasaya çıkmıştı. Yeni sürümde ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmayacak. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.
Galaxy S21 FE (2023) özellikleri
- Ekran: 6.4 inç 1080x2400 piksel 120Hz AMOLED ekran
- İşlemci: Snapdragon 888
- Depolama: 256GB
- Bellek: 6GB/8GB RAM
- Arka Kamera: 12 MP (birincil) + 12 MP (geniş açı) + 8 MP telefoto
- Ön Kamera: 32MP
- Batarya: 4.500mAh 25W hızlı şarj
- Diğer: Bluetooth 5.0, stereo hoparlör, 5G
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)