Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak

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Mobil OLED ekranlar konusunda artık eline su dökülemeyecek bir konuma gelen Samsung yine tecrübesini konuşturuyor. Galaxy S21 Ultra modelinde ilk kez düşük güç OLED ekran teknolojisine yer verildi.

Low-power OLED nedir?

Düşük güçte OLED olarak tabir edebileceğimiz yeni ekran teknolojisi çok daha iyi görüntü kalitesine ulaşırken aynı zamanda enerji verimliliğini de arttırıyor. Böylece etkileyici ve düşük güç tüketen bir ekran ortaya çıkıyor. Low-power OLED haliyle Galaxy S21 Ultra modeline özel olacak.

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OLED ekranlar bilindiği üzere kendini aydınlatabilen organik materyaller üzerine inşa ediliyor. Böylece ayrı bir ışık kaynağına ihtiyaç duymuyor, daha az enerji tüketiyor ve daha canlı renkler elde edebiliyor.

Samsung yeni teknolojisinde ise özel olarak geliştirilmiş organik katmanlar arasındaki elektron akışı daha hızlı ve daha kolay hale getiriliyor. Böylece kaliteden ödün verilmeden enerji verimliliği arttırılabiliyor.

Low-power OLED ekranlar başka hangi modellerde kullanılacak henüz bir açıklama yapılmadı. Galaxy Note serisinin bu yıl olmayacağı iddialarına bakarak Galaxy S21 Ultra modelinin uzun bir süre bu ayrıcalığı taşıyacağını söyleyebiliriz.

https://androidcommunity.com/samsung-displays-new-low-power-oled-display-officially-announced-20210126/

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