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    Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak

    Low-power OLED adındaki ekran teknolojisi organik katmanlar arasındaki elektron akışını daha da hızlandırarak kaliteyi bozmadan enerji tüketiminin düşürülmesini hedefliyor.
    53 dk.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak
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    Mobil OLED ekranlar konusunda artık eline su dökülemeyecek bir konuma gelen Samsung yine tecrübesini konuşturuyor. Galaxy S21 Ultra modelinde ilk kez düşük güç OLED ekran teknolojisine yer verildi.

    Low-power OLED nedir?

    Düşük güçte OLED olarak tabir edebileceğimiz yeni ekran teknolojisi çok daha iyi görüntü kalitesine ulaşırken aynı zamanda enerji verimliliğini de arttırıyor. Böylece etkileyici ve düşük güç tüketen bir ekran ortaya çıkıyor. Low-power OLED haliyle Galaxy S21 Ultra modeline özel olacak.

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    OLED ekranlar bilindiği üzere kendini aydınlatabilen organik materyaller üzerine inşa ediliyor. Böylece ayrı bir ışık kaynağına ihtiyaç duymuyor, daha az enerji tüketiyor ve daha canlı renkler elde edebiliyor.

    Samsung yeni teknolojisinde ise özel olarak geliştirilmiş organik katmanlar arasındaki elektron akışı daha hızlı ve daha kolay hale getiriliyor. Böylece kaliteden ödün verilmeden enerji verimliliği arttırılabiliyor.

    Low-power OLED ekranlar başka hangi modellerde kullanılacak henüz bir açıklama yapılmadı. Galaxy Note serisinin bu yıl olmayacağı iddialarına bakarak Galaxy S21 Ultra modelinin uzun bir süre bu ayrıcalığı taşıyacağını söyleyebiliriz.



    https://androidcommunity.com/samsung-displays-new-low-power-oled-display-officially-announced-20210126/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hepsine kullanmayın zaten, ayrımcılık yapacaksınız ki farkınız olacak. Sempatiden antipatiye derken nefret ettirmeye doğru sürükledin beni Samsung, bravo.
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    U unununium 29 dk. ( Mesaj Silindi ) damn2u
    aynı şekilde s21 48-120hz adaptif ekrana sahipken
    s21 ultrada ise 10-120hz adaptif ekrana sahip yine de fena değil
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    muratozgulz (Murat Özgül) 27 dk. ( Mesaj Silindi ) damn2u
    Her marka amiral gemisinde yapabildikleriyle ayrışmaya çalışıyor, samsung'un bu ekranı s21 ultra'ya özgü yapması çok doğal. Ki bu ekran teknolojisinin de ciddi şekilde maliyetli olduğunu düşünüyorum. S21-s21 plus modelleri de yeterince donanımlı olmuş bana kalırsa iphone'lerin düz modellerine göre. Bu sene çıkardıkları telefonlar bence uzun süre sonra yaptıkları en düzgün çalışma.
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