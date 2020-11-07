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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok

    Sızan son bilgilere göre Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un önümüzdeki yılın ilk ayında piyasaya süreceği Galaxy S21 Ultra modelinde lazer otofokuslu 108 MP kamera olacak.
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    Cep Telefonları
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    Teknoloji Editörü
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    Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok
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    Son söylentilere göre Samsung, Galaxy S21 amiral gemisi akıllı telefon ailesini 14 Ocak 2021 gibi erken bir tarihte piyasaya sürecek. Samsung konusunda güvenilir sızıntılarıyla ünlü Ice Universe hesabına göre serinin en gelişmiş akıllı telefonu olan S21 Ultra, mevcut nesle kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş bir ana kamera ile geliyor. Ana sensörün yine 108 megapiksel olacağı ifade edilirken, ToF sensörünün ise olmayacağı belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel"

    Sızan bilgiler çözünürlük aynı kalsa da, yeni amiral gemisinin tamamen farklı bir sensör kullanacağı yönünde. Galaxy S21 Ultra'nın ISOCELL HM3 sensörüne sahip olması bekleniyor. Tam da bu noktada hatırlatacak olursak, Galaxy S20 Ultra, ISOCELL Bright HM1 sensörüne sahip. Yeni sensörün yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti sağladığı ve daha ayrıntılı görüntülere imza attığı söyleniyor. Ayrıca düşük ışıkta çekim hızının arttığı da bir diğer önemli husus.

    Lazer otomatik odaklama ile geliyor

    Yeni amiral gemisindeki ToF sensörünün kaldırılması, lazer otomatik odaklama ile dengelenecek. İlk bakışta bu bir geri adım gibi görünüyor ancak aynı çözüm kendini iyi şekilde kanıtlayan Galaxy Note 20 Ultra'da da kullanılmakta. Uzmanlar, Galaxy S20 Ultra'nın ToF sensörünün çok kullanışlı olmadığını, dolayısıyla kaybın ciddi olmayacağını söylüyorlar.


    Mevcut verilere göre, Galaxy S21 serisi akıllı telefonlar, satış bölgesine bağlı olarak Qualcomm Snapdragon 875 veya Samsung Exynos 2100 yonga setine sahip olacak. Ek olarak cihazların, Galaxy Buds Beyond kablosuz kulaklıklarla donatılacağı da gelen haberler arasında.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_ultra_to_have_an_updated_108_mp_camera_with_laser_focus-news-46164.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    akilsizadam (Selim Berkay ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlığa bak, rakip firmalarda çalışanlar mı yazıyor ayarlıyor bu başlıkları
    Yanıtla +7
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    Ayva (Erdem ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Iceuniverse küçük bir gelişme var demiş siz önemli ölçüde de bir gelişme var diyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    hasan.sonus (Hasan ERSOY) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok önemli bi şey değil ki neden haber yaptınız bunu?
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    virtue28 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple dan kutusundaki şarj aletini çıkarma olayini kopyalayacagina, keske Lidar tarayıcı eklemeyi kopyalasaydi.
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    sendemail (umit erdem) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben artık telefon ,pc/mac haberlerini cosmos belgeseli izler gibi takip ediyorum
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlığa bak, rakip firmalarda çalışanlar mı yazıyor ayarlıyor bu başlıkları
    Yanıtla +7
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    Ayva (Erdem ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Iceuniverse küçük bir gelişme var demiş siz önemli ölçüde de bir gelişme var diyorsunuz
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    sirjohn78 4 gün ( Mesaj Silindi ) Ayva
    Hayır bir de "a small improvement" yazan Tweet'i de koymuş alta... Çok ilginç....
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