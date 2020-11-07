Galaxy S21 Ultra'nın kamera detayları sızdı: LIDAR yok

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Son söylentilere göre Samsung, Galaxy S21 amiral gemisi akıllı telefon ailesini 14 Ocak 2021 gibi erken bir tarihte piyasaya sürecek. Samsung konusunda güvenilir sızıntılarıyla ünlü Ice Universe hesabına göre serinin en gelişmiş akıllı telefonu olan S21 Ultra, mevcut nesle kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş bir ana kamera ile geliyor. Ana sensörün yine 108 megapiksel olacağı ifade edilirken, ToF sensörünün ise olmayacağı belirtilmiş.

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Sızan bilgiler çözünürlük aynı kalsa da, yeni amiral gemisinin tamamen farklı bir sensör kullanacağı yönünde. Galaxy S21 Ultra'nın ISOCELL HM3 sensörüne sahip olması bekleniyor. Tam da bu noktada hatırlatacak olursak, Galaxy S20 Ultra, ISOCELL Bright HM1 sensörüne sahip. Yeni sensörün yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti sağladığı ve daha ayrıntılı görüntülere imza attığı söyleniyor. Ayrıca düşük ışıkta çekim hızının arttığı da bir diğer önemli husus.

Lazer otomatik odaklama ile geliyor

Yeni amiral gemisindeki ToF sensörünün kaldırılması, lazer otomatik odaklama ile dengelenecek. İlk bakışta bu bir geri adım gibi görünüyor ancak aynı çözüm kendini iyi şekilde kanıtlayan Galaxy Note 20 Ultra'da da kullanılmakta. Uzmanlar, Galaxy S20 Ultra'nın ToF sensörünün çok kullanışlı olmadığını, dolayısıyla kaybın ciddi olmayacağını söylüyorlar.



https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s21_ultra_to_have_an_updated_108_mp_camera_with_laser_focus-news-46164.php

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