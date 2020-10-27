Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel

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Güvenilir haber kaynaklarından LetsGoDigital'in yeni raporuna göre Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarında Blade Bezel adı verilen yeni çerçeveyi kullanmayı planlıyor. Bu çerçeve ilk olarak yaklaşan Galaxy S21 cihazlarda görülebilir.

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Serinin iki modeli Blade çerçeveli olabilir

Güney Koreli dev 26 Ekim Pazartesi günü, Blade ticari markası için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulundu. Belgede, bu markanın düz ekranlar, akıllı telefon ekranları, dokunmatik ekranlar ve organik ışık yayan diyot (OLED) paneller için kullanılabileceği belirtiliyor. Sızan ilk bilgilere göre Blade Bezel'in minimum çerçeveye ve düz bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

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Yaklaşan Samsung amiral gemisi akıllı telefon ailesinin üç temsilcisinden ikisinin Blade çerçeve ile donatılacağı beliriliyor. Bunlar Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modelleri. Öte yandan en pahalı modifikasyon olan Galaxy S21 Ultra'nın ise kasanın yan taraflarına doğru eğimi olan bir ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel. Dolayısı ile bu modelde Blade çerçeve görmeyebiliriz. Galaxy S21 serisi cihazların resmi tanıtımının önümüzdeki Ocak ayında yapılmasının beklendiğini de belirtelim.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s21-design/

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