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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel

    Teknoloji devlerinden Samsung'un Ocak ayında tanıtması beklenen Galaxy S21 serisi, şirketin Blade olarak adlandırdığı yeni nesil çerçeve modeli ile piyasaya sürülebileceği belirtiliyor.
    4 sa.
    1,7b
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    2

    Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel
    Tam Boyutta Gör

    Güvenilir haber kaynaklarından LetsGoDigital'in yeni raporuna göre Samsung, amiral gemisi akıllı telefonlarında Blade Bezel adı verilen yeni çerçeveyi kullanmayı planlıyor. Bu çerçeve ilk olarak yaklaşan Galaxy S21 cihazlarda görülebilir.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 Ultra'nın teknik özellikleri netleşiyor"

    Serinin iki modeli Blade çerçeveli olabilir

    Güney Koreli dev 26 Ekim Pazartesi günü, Blade ticari markası için Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (EUIPO) başvuruda bulundu. Belgede, bu markanın düz ekranlar, akıllı telefon ekranları, dokunmatik ekranlar ve organik ışık yayan diyot (OLED) paneller için kullanılabileceği belirtiliyor. Sızan ilk bilgilere göre Blade Bezel'in minimum çerçeveye ve düz bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

    Samsung, Galaxy S21 serisi ile yeni nesil çerçeve modeline geçebilir: Blade Bezel
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    Yaklaşan Samsung amiral gemisi akıllı telefon ailesinin üç temsilcisinden ikisinin Blade çerçeve ile donatılacağı beliriliyor. Bunlar Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modelleri. Öte yandan en pahalı modifikasyon olan Galaxy S21 Ultra'nın ise kasanın yan taraflarına doğru eğimi olan bir ekranla gelmesi kuvvetle muhtemel. Dolayısı ile bu modelde Blade çerçeve görmeyebiliriz. Galaxy S21 serisi cihazların resmi tanıtımının önümüzdeki Ocak ayında yapılmasının beklendiğini de belirtelim.



    https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-galaxy-s21-design/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    3 gün önce
    guneyk

    xd

    4 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    5 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    akyol.x (Ömer Akyol) 4 sa. en beğenilen
    Apple ne yaparsa yapmak zorunda herkes
    Yanıtla +9
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    deoks 3 sa.
    Evet bu asyalıların en büyük başarısının apple taklitçiliği olduğu yine ortaya çıktı.
    Yanıtla +7
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. (düzenlendi)
    özgünlüğe bu kadar takıntısı olanlar keşke apple'ın samsung'dan seneler sonra amoled ekran kullanmasına böyle yırtınsaydı forum köşelerinde. neymiş apple sektöre yön veriyomuş falan filan jkasdhcjhdkajl
    özgünlüğe bu kadar takıntısı olanlar keşke apple'ın samsung'dan seneler sonra amoled ekran kullanmasına böyle yırtınsaydı forum köşelerinde. neymiş apple sektör...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 1 sa. (düzenlendi)
    özgünlüğe bu kadar takıntısı olanlar keşke apple'ın samsung'dan seneler sonra amoled ekran kullanmasına böyle yırtınsaydı forum köşelerinde. neymiş apple sektöre yön veriyomuş falan filan jkasdhcjhdkajl
    Yanıtla +4
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 2 sa.
    Ulan taklit olurda şarj aletine kadar da olmaz yuh be..
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    Bloodin 2 sa.
    Aferin Samsung, bir de şarj aletini kutudan kaldırdın mı "Yılın iPhone takipçisi" ünvanını alabilirsin :)
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 2 sa.
    iphone benziyor benzemiyor bilmem ama şık olmuş
    15000 eder mi, etmez :D
    Yanıtla +1
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    deoks 3 sa.
    Evet bu asyalıların en büyük başarısının apple taklitçiliği olduğu yine ortaya çıktı.
    Yanıtla +7
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    cand. 3 sa.
    İphone 12yi ters çevir samsung 21
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 sa. cand.
    Reis büyük oyunu görmüşsün
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    VaporWave (Emre ) 3 sa.
    Apple bu sektörün öncüsü dediğimizde de herkes ağlıyor halbusexki.
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 4 sa.
    Apple ne yapıyorsa aynısını yapıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    unununium (Gökhan Gökmen) 3 sa. 12 Angry Men
    Ne alaka ekrandaki siyah çerçeve iphone x'den beri aynı
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    SuperVisör (mahir cam) 4 sa.
    Aypon öncü bu işte
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    akyol.x (Ömer Akyol) 4 sa. en beğenilen
    Apple ne yaparsa yapmak zorunda herkes
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    1727 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    samsung, blade bezel ve
    3 etiket daha çerçeve galaxy s21 Mobil Teknolojiler
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