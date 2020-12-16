Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı

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Samsung’un gelecek yıl ilk kez Galaxy S amiral gemisi serisine S-Pen desteği sunacağı biliniyor. Galaxy S21 Ultra ile bir ilke imza atacak olan S-Pen desteği konusunda firma da doğrulayıcı açıklamalarda bulundu.

Galaxy S21 ve S-Pen

14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 amiral gemisi serisinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Samsung’un tek amiral gemi serisi projesi kapsamında S-Pen desteğinin ilk kez Galaxy S amiral gemisine geldiğini göreceğiz.

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Samsung Mobile başkanı TM Roh da yaptığı açıklamada Galaxy Note serisinin bazı çok beğenilen özelliklerini diğer cihazlara getirmek istediklerini belirtti. Bu bakımdan S-Pen desteği dolaylı olarak doğrulanmış oldu.

Bununla birlikte S-Pen için özel bir yuva yer almıyor. Bir süredir kafalarda soru işaretleri oluşturan S-Pen kaleminin nerede taşınacağı bir sızıntı ile netlik kazandı. Samsung’un özel bir kılıf ve S-Pen kaleminden oluşan paketler hazırladığı belirtiliyor. Yani S-Pen kutu içerisinde yer almayacak.

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Diğer taraftan 5nm sürecinde tasarlanan ve iddialı Exynos 2100 yonga setinin de Galaxy S21 serisi ile boy göstereceği ifade ediliyor. Galaxy S21 serisinin beklenen özellikleri şu şekilde:

Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.3 inç 2400x1080 piksel AMOLED

Tazeleme hızı: 120Hz

Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888

Bellek:8GB/12GB RAM

Depolama: 128GB/256GB

Kamera paketi: 12MP ana+12MP geniş açı+64MP telefoto

Ön kamera: 10MP

Batarya: 4500mAh

Hızlı şarj: 25W

Fiyat:850$-900$

Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inç 2400x1080 piksel AMOLED

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Galaxy Note 21 için umut ışığı

Tazeleme hızı: 120Hz

Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888

Bellek:12GB RAM

Depolama: 128GB/256GB/512GB

Kamera paketi: 12MP ana+12MP geniş açı+64MP telefoto

Ön kamera: 10MP

Batarya: 4800mAh

Hızlı şarj: 25W

Fiyat:1050$-1100$

Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.8 inç 3200x1440 piksel AMOLED

Tazeleme hızı: 120Hz

Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888

Bellek:12GB/16GB RAM

Depolama: 128GB/256GB/512GB

Kamera paketi: 108MP ana+12MP geniş açı+10MP telefoto+10MP periskop

Ön kamera: 40MP

Batarya: 5000mAh

Hızlı şarj: 25W

Fiyat: 1250$-1300$

https://wccftech.com/galaxy-s21-will-bring-support-for-s-pen-confirms-samsung/

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