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    Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı

    Galaxy S21 Ultra modelinde ilk kez S-Pen desteğine yer verilecek. Samsung tarafından da üstü kapalı doğrulanan S-Pen bununla birlikte kutu içerisinde yer almıyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı
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    Samsung’un gelecek yıl ilk kez Galaxy S amiral gemisi serisine S-Pen desteği sunacağı biliniyor. Galaxy S21 Ultra ile bir ilke imza atacak olan S-Pen desteği konusunda firma da doğrulayıcı açıklamalarda bulundu.

    Galaxy S21 ve S-Pen

    14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 amiral gemisi serisinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Samsung’un tek amiral gemi serisi projesi kapsamında S-Pen desteğinin ilk kez Galaxy S amiral gemisine geldiğini göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth"

    Samsung Mobile başkanı TM Roh da yaptığı açıklamada Galaxy Note serisinin bazı çok beğenilen özelliklerini diğer cihazlara getirmek istediklerini belirtti. Bu bakımdan S-Pen desteği dolaylı olarak doğrulanmış oldu.

    Bununla birlikte S-Pen için özel bir yuva yer almıyor. Bir süredir kafalarda soru işaretleri oluşturan S-Pen kaleminin nerede taşınacağı bir sızıntı ile netlik kazandı. Samsung’un özel bir kılıf ve S-Pen kaleminden oluşan paketler hazırladığı belirtiliyor. Yani S-Pen kutu içerisinde yer almayacak.

    Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı
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    Diğer taraftan 5nm sürecinde tasarlanan ve iddialı Exynos 2100 yonga setinin de Galaxy S21 serisi ile boy göstereceği ifade ediliyor. Galaxy S21 serisinin beklenen özellikleri şu şekilde:

    Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.3 inç 2400x1080 piksel AMOLED

    Tazeleme hızı: 120Hz

    Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888

    Bellek:8GB/12GB RAM

    Depolama: 128GB/256GB

    Kamera paketi: 12MP ana+12MP geniş açı+64MP telefoto

    Ön kamera: 10MP

    Batarya: 4500mAh

    Hızlı şarj: 25W

    Fiyat:850$-900$

    Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.7 inç 2400x1080 piksel AMOLED

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    Tazeleme hızı: 120Hz

    Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888

    Bellek:12GB RAM

    Depolama: 128GB/256GB/512GB

    Kamera paketi: 12MP ana+12MP geniş açı+64MP telefoto

    Ön kamera: 10MP

    Batarya: 4800mAh

    Hızlı şarj: 25W

    Fiyat:1050$-1100$

    Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.8 inç 3200x1440 piksel AMOLED

    Tazeleme hızı: 120Hz

    Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888

    Bellek:12GB/16GB RAM

    Depolama: 128GB/256GB/512GB

    Kamera paketi: 108MP ana+12MP geniş açı+10MP telefoto+10MP periskop

    Ön kamera: 40MP

    Batarya: 5000mAh

    Hızlı şarj: 25W

    Fiyat: 1250$-1300$



    https://wccftech.com/galaxy-s21-will-bring-support-for-s-pen-confirms-samsung/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    mpolat35 (Mhmt Polat) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarımın ne iğrençliği var anlamadım. Full ekran telefon, incecik kenarlar. Sadece kamera pop up olabilir. S21 modeli bence gayet güzel. 150mm civarında olursa boyutu çok iyi olur.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Onurmsq reyis full hd ekran kötü değil. Piyasada; P40 Lite,
    Oppo A91,Redmi Note 9,P Smart 2021 ekranları full hd. Bu arada exynos eski ön yargıları yıkabilir. orta seviye olan exynos 1080 üst seviye sd 865+ işlemciyi geçmiş.
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    Emre Tuna Mirliva 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu tasarımın iğrençliğine bakar mısın? Note serisi de böyle olursa apple seçmek zorunda kalacağım.
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    isakoc (isa koç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence Note serisi artık kaldırılmalı. Yerine kalemli Fold ile devam edilmeli. Böylece Samsung amiral gemisi noktasında daha fazla S serisine odaklanıp amiral gemisi klasmanında tekrar sahaya dönmeli. Bir zamanlar herkes S serisini almak için can atardı şimdi doğru dürüst konuşan bile yok, merak eden bile yok.
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    Onurmsq (--- ----) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    s21 ve s21 plus full hd ekran, plastik kasa, exynos işlemci ve 1100 dolar fiyatı ile bye bye samsung.
    türkiyede çıktığı gibi bu fiyattan alan olursa harbi ileri zekalıdır.
    Yanıtla +1
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    kalavar (Orkun orkun) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    KALEM BUDUR .

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    shkoksal (Seyit Hacı KÖKSAL) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kalem de geliyorsa neden insanlar Note alsın, sadece soru...
    1 Yanıt Yanıtla
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    aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün ( Mesaj Silindi ) shkoksal
    kalem ve kalem takılan kılıf telefondan ayrı satılacak galiba yani aksesuar olacak.note'un farkı kalemin kendi içine girmesiydi.ama bundan sonra telefonun içinde kalem taşıyan tek model fold serisi olacakmış.
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    basartenk (basar tenk) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Elveda note serisi
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