Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen desteği doğrulandı

Samsung’un gelecek yıl ilk kez Galaxy S amiral gemisi serisine S-Pen desteği sunacağı biliniyor. Galaxy S21 Ultra ile bir ilke imza atacak olan S-Pen desteği konusunda firma da doğrulayıcı açıklamalarda bulundu.
Galaxy S21 ve S-Pen
14 Ocak tarihinde tanıtılması beklenen Galaxy S21 amiral gemisi serisinde önemli bir değişiklik yaşanacak. Samsung’un tek amiral gemi serisi projesi kapsamında S-Pen desteğinin ilk kez Galaxy S amiral gemisine geldiğini göreceğiz.
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Samsung Mobile başkanı TM Roh da yaptığı açıklamada Galaxy Note serisinin bazı çok beğenilen özelliklerini diğer cihazlara getirmek istediklerini belirtti. Bu bakımdan S-Pen desteği dolaylı olarak doğrulanmış oldu.
Bununla birlikte S-Pen için özel bir yuva yer almıyor. Bir süredir kafalarda soru işaretleri oluşturan S-Pen kaleminin nerede taşınacağı bir sızıntı ile netlik kazandı. Samsung’un özel bir kılıf ve S-Pen kaleminden oluşan paketler hazırladığı belirtiliyor. Yani S-Pen kutu içerisinde yer almayacak.
Diğer taraftan 5nm sürecinde tasarlanan ve iddialı Exynos 2100 yonga setinin de Galaxy S21 serisi ile boy göstereceği ifade ediliyor. Galaxy S21 serisinin beklenen özellikleri şu şekilde:
Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.3 inç 2400x1080 piksel AMOLED
Tazeleme hızı: 120Hz
Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888
Bellek:8GB/12GB RAM
Depolama: 128GB/256GB
Kamera paketi: 12MP ana+12MP geniş açı+64MP telefoto
Ön kamera: 10MP
Batarya: 4500mAh
Hızlı şarj: 25W
Fiyat:850$-900$
Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.7 inç 2400x1080 piksel AMOLEDİlginizi Çekebilir Galaxy Note 21 için umut ışığı
Tazeleme hızı: 120Hz
Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888
Bellek:12GB RAM
Depolama: 128GB/256GB/512GB
Kamera paketi: 12MP ana+12MP geniş açı+64MP telefoto
Ön kamera: 10MP
Batarya: 4800mAh
Hızlı şarj: 25W
Fiyat:1050$-1100$
Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.8 inç 3200x1440 piksel AMOLED
Tazeleme hızı: 120Hz
Yonga seti: Exynos 2100/Snapdragon 888
Bellek:12GB/16GB RAM
Depolama: 128GB/256GB/512GB
Kamera paketi: 108MP ana+12MP geniş açı+10MP telefoto+10MP periskop
Ön kamera: 40MP
Batarya: 5000mAh
Hızlı şarj: 25W
Fiyat: 1250$-1300$
https://wccftech.com/galaxy-s21-will-bring-support-for-s-pen-confirms-samsung/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Oppo A91,Redmi Note 9,P Smart 2021 ekranları full hd. Bu arada exynos eski ön yargıları yıkabilir. orta seviye olan exynos 1080 üst seviye sd 865+ işlemciyi geçmiş.
türkiyede çıktığı gibi bu fiyattan alan olursa harbi ileri zekalıdır.