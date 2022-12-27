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    Galaxy S22 satışları beklentilerin altında kaldı: Katlanabilirler de düşüyor

    Akıllı telefon devi Samsung, Galaxy S22 satışları ile beklentilerin altında kaldı. Şirketin en çok satan telefonu Galaxy A12 olurken, markanın premium imajı etkilenmeye devam ediyor.
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    Galaxy S22 satışları beklentilerin altında kaldı! Tam Boyutta Gör
    Tüketici pazarında taleplerin artması nedeniyle dökümhane gelirlerini artıran Samsung, ne yazık ki mobil tarafta bekleneni veremedi. Koreli kaynaklara göre akıllı telefon devi, cihazlarının ASP'sini (Ortalama Satış Fiyatı) yalnızca yüzde 2 artırırken, rakibi Apple yüzde 7'lik bir artış gördü.

    Galaxy S22 beklentilerin altında kaldı

    Araştırmalara göre Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold cihazlarının artan satışlarına rağmen, Samsung'un klasik amiral gemisine olan talepler düşüyor. Bu nedenle Galaxy S22 serisinin, Galaxy S23 cihazları gelmeden 30 milyon satış hedefine ulaşamayacağı belirtiliyor. Ayrıca kaynaklar, şirketin en çok satan modelinin uygun fiyatlı Galaxy A12 olması nedeniyle, markanın yurtdışındaki premium imajını kaybedebileceğine dikkat çekti.

    Samsung, yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 4 ve Fold 4 için büyük bir reklam kampansı düzenlese de, Galaxy Z Flip4'ün özellikle Kuzey Amerika olmak üzere uluslararası sahnede de büyük bir darbe aldığı belirtiliyor. Display Supply Chain Consultants (DSCC), Galaxy Z Flip 3'ün halefi Galaxy Z Flip 4 modelinin Kanada, ABD, Japonya ve Çin'de yüzde 10 tedarik payının altında kaldığını söyledi. 

    Yerel medya kaynaklarına göre Samsung, akıllı telefon gelirlerinde yüzde 4, satış payında ise yüzde 0,2'lik bir gerileme kaydetti. Bu düşüşün tatil dönemi boyunda devam etmesi bekleniyor.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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