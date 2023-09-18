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    Galaxy S23 FE en net haliyle görüntülendi: İşte video

    Galaxy S23 serisinin bütçe telefonu Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Son olarak akıllı telefon tasarımını gösteren üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıktı. 
    Galaxy S23 FE en net haliyle görüntülendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    Galaxy S23 serisinin bütçe modeli Galaxy S23 FE hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki geçtiğimiz hafta sonu, cihazın dört rengini de gösteren resmi tanıtım görüntüleri sızdırılmıştı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Galaxy S23 FE için yeni bir video internete sızdı. Bu sızıntı, yaklaşmakta olan telefona erken bir ön bakış fırsatı sunuyor. 

    Galaxy S23 FE en net haliyle görüntülendi

    Yayınlanan render videosuna bakıldığında, Galaxy S23 serisi ve Galaxy A54'ü andıran bir tasarımla karşılaşıyoruz. Öyle ki markanın alışık olduğumuz tasarım dili korunmuş. Bununla birlikte cihazın sağ bölümünde güç ve ses tuşları, sol bölümde ise SIM girişine yer verilmiş.

    [twitter=https://x.com/evleaks/status/1702914169891176532?s=20]

    Galaxy S23 FE'nin ön yüzünde selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ortalanmış kamera sensörü, arka bölümde ise Galaxy S23'te karşımıza çıkan üçlü kamera kurulumu ve bir adet LED Flaş bulunuyor. Bunun haricinde görüntüler, diğer sızıntıları da doğrular nitelikte.

    Galaxy S23 FE'nin ne zaman çıkacağı ise hâlâ belirsiz. Ancak mevcut raporlar, bu yılın sonlarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğine işaret ediyor. 

    Galaxy S23 FE beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Gelen bilgilere göre 158.0 x 76.5 x 8.2mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olacak akıllı telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak. Bu işlemciye ise, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil paketi eşlik edecek.

    Kamera bölümünde ise OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumu göreceğiz. Ön kamera ise 10 MP olacak. Son raporlara göre Galaxy S23 FE, muhtemelen ilk olarak Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    uçak teknolojisi önü açık mı gece saat kaçta başlar lojistik sloganları tescil seri no-plaka eşleşmiyor. lütfen kontrol ediniz viessmann klima yorum

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