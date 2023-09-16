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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 FE’nin basın görseli ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Bir süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S23 FE için geri sayım başladı. Yıl bitmeden tanıtılması beklenen cihazın tasarımı, resmi render görselleri ile ortaya çıktı.
    Galaxy S23 FE nasıl görünecek Tam Boyutta Gör
    Galaxy S20 FE ile yakaladığı başarıyı devam ettirmek isteyen Samsung, bu amaçla birçok Fan Edition cihazı daha piyasaya sürdü. Ancak firma, Galaxy S21 FE’nin ardından FE serisine ara vermişti. Serinin bir süre sonra çıkacak ilk ürünü olan Galaxy S23 FE’nün tasarımı tümüyle ortaya çıktı.

    Galaxy S23 FE dört farklı renk seçeneğine sahip olacak

    Güvenilir sızıntıları ile bilinen MSPowerUser, Samsung Galaxy S23 FE’nin resmi render görsellerini ortaya çıkardı. Galaxy S23’ün tasarım anlayışına sahip cihazın mor, siyah, beyaz ve nane yeşili renklerine sahip olacağı görülüyor. Metal çerçeveye sahip cihazın arka panelinde de cam veya cam hissi veren bir plastik kullanacağı belirtiliyor.

    Bir süredir sızıntılara konu olan cihazın, yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor ancak bazı iddialar, tanıtımın gelecek yıla ertelenebileceğini belirtiyor. Galaxy S23 FE, Galaxy A54 cihazından daha pahalı ancak standart Galaxy S23’ten daha ucuz olması bekleniyor. 6.4 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip cihazda Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 kullanılması bekleniyor. Kamera sistemini ise 50 MP geniş açı, 8MP ultra geniş açı ve 12MP telefoto sensörleri oluşturacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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