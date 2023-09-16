Galaxy S23 FE’nin basın görseli ortaya çıktı: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Galaxy S20 FE ile yakaladığı başarıyı devam ettirmek isteyen Samsung, bu amaçla birçok Fan Edition cihazı daha piyasaya sürdü. Ancak firma, Galaxy S21 FE’nin ardından FE serisine ara vermişti. Serinin bir süre sonra çıkacak ilk ürünü olan Galaxy S23 FE’nün tasarımı tümüyle ortaya çıktı.

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Galaxy S23 FE dört farklı renk seçeneğine sahip olacak

Güvenilir sızıntıları ile bilinen MSPowerUser, Samsung Galaxy S23 FE’nin resmi render görsellerini ortaya çıkardı. Galaxy S23’ün tasarım anlayışına sahip cihazın mor, siyah, beyaz ve nane yeşili renklerine sahip olacağı görülüyor. Metal çerçeveye sahip cihazın arka panelinde de cam veya cam hissi veren bir plastik kullanacağı belirtiliyor.

Bir süredir sızıntılara konu olan cihazın, yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor ancak bazı iddialar, tanıtımın gelecek yıla ertelenebileceğini belirtiyor. Galaxy S23 FE, Galaxy A54 cihazından daha pahalı ancak standart Galaxy S23’ten daha ucuz olması bekleniyor. 6.4 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip cihazda Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 kullanılması bekleniyor. Kamera sistemini ise 50 MP geniş açı, 8MP ultra geniş açı ve 12MP telefoto sensörleri oluşturacak.

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