Galaxy S23 FE’nin basın görseli ortaya çıktı: İşte tasarımı

Galaxy S23 FE dört farklı renk seçeneğine sahip olacak
Güvenilir sızıntıları ile bilinen MSPowerUser, Samsung Galaxy S23 FE’nin resmi render görsellerini ortaya çıkardı. Galaxy S23’ün tasarım anlayışına sahip cihazın mor, siyah, beyaz ve nane yeşili renklerine sahip olacağı görülüyor. Metal çerçeveye sahip cihazın arka panelinde de cam veya cam hissi veren bir plastik kullanacağı belirtiliyor.
Bir süredir sızıntılara konu olan cihazın, yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor ancak bazı iddialar, tanıtımın gelecek yıla ertelenebileceğini belirtiyor. Galaxy S23 FE, Galaxy A54 cihazından daha pahalı ancak standart Galaxy S23’ten daha ucuz olması bekleniyor. 6.4 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip cihazda Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 kullanılması bekleniyor. Kamera sistemini ise 50 MP geniş açı, 8MP ultra geniş açı ve 12MP telefoto sensörleri oluşturacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.