Samsung’un çip gelirleri çakıldı, TSMC ile fark daha da açıldı

Samsung çakıldı, TSMC pazar payını artırdı
Pazar araştırma firması TrendForce verilerine göre Samsung Foundry'nin pazar payı 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 12,4'e geriledi. Bir önceki çeyrekte ise Samsung Foundry'nin pazar payı yüzde 15,8’di. Bu arada TSMC, 2022'nin 4. çeyreğinde yüzde 58,5 olan pazar payını 2023'ün 1. çeyreğinde yüzde 60,1'e yükseltti.
TrendForce, Samsung'un çeyrek bazda %36,1'lik şaşırtıcı gelir düşüşünün, şirketin 8 inç ve 12 inç yonga plakası kapasitelerinin daha düşük kullanım oranlarına sahip olmasından kaynaklandığını söylüyor. Samsung’un 3nm sürecinin devreye girmesiyle gelirlerini artıracağı da raporda belirtiliyor.
2023 yılının ilk çeyreğinde TSMC açık ara pazar lideri olurken, onu Samsung Foundry ve GlobalFoundries takip etti. Global Foundries pazar payını bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2'den yüzde 6,6'ya yükseltse de bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,4'lük bir gelir düşüşü yaşadı. Aslına bakılırsa, ilk 10 listesindeki tüm dökümhanelerin çeyreklik gelirleri düşerken, en büyük darbeyi Samsung aldı.Kaynakça https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230612-11719.html https://www.sammobile.com/news/samsung-foundry-lost-couple-billion-dollars-revenue-one-quarter/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi