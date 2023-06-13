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    Samsung’un çip gelirleri çakıldı, TSMC ile fark daha da açıldı

    2023 yılının ilk çeyreğinde yarı iletken endüstrisi adeta kan ağladı. Sektördeki tüm firmalar gelirlerinde düşüş yaşarken Samsung’un düşüşü çok daha sert oldu. 
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    Samsung’un çip gelirleri çakıldı, TSMC ile fark daha da açıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ve Samsung Foundry (Samsung’un yarı iletken bölümü) 2023 yılının ilk çeyreğinde yarı iletken gelirlerinde bir miktar düşüş gördü. TSMC ve Samsung'un bantlarından çıkan çipler akıllı telefonlardan tutun da otomobillere kadar her alanda kullanılıyor. Öte yandan sektördeki tüm firmaların yaşadığı bu düşüşü en çok Samsung hissetmiş gibi görünüyor.

    Samsung çakıldı, TSMC pazar payını artırdı

    Pazar araştırma firması TrendForce verilerine göre Samsung Foundry'nin pazar payı 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 12,4'e geriledi. Bir önceki çeyrekte ise Samsung Foundry'nin pazar payı yüzde 15,8’di. Bu arada TSMC, 2022'nin 4. çeyreğinde yüzde 58,5 olan pazar payını 2023'ün 1. çeyreğinde yüzde 60,1'e yükseltti.

    Samsung’un çip gelirleri çakıldı, TSMC ile fark daha da açıldı
    Gelir bazında baktığımızda ise Samsung, 2023'ün 1. çeyreğinde 3,45 milyar dolar gelir elde etti ancak bir önceki çeyreğe göre gelirlerde yüzde 36,1 gibi devasa bir düşüş var. Firmanın bir önceki çeyrekteki geliri 5,39 milyar dolar seviyesindeydi; bu da şirketin sadece bir çeyrekte 2 milyar dolar kaybettiği anlamına geliyor. İlgili dönemde TSMC'nin üç aylık geliri neredeyse 5 kat daha yüksekti. TSMC'nin 2023'ün 1. çeyreğindeki geliri yalnızca yüzde 16,2 oranında düştü. Samsung'un yanında, yarı iletken devi 2023'ün 1. çeyreğinde 16,7 milyar dolar ve 2022'nin 4. çeyreğinde 19,9 milyar dolar gelir kaydetti.

    TrendForce, Samsung'un çeyrek bazda %36,1'lik şaşırtıcı gelir düşüşünün, şirketin 8 inç ve 12 inç yonga plakası kapasitelerinin daha düşük kullanım oranlarına sahip olmasından kaynaklandığını söylüyor. Samsung’un 3nm sürecinin devreye girmesiyle gelirlerini artıracağı da raporda belirtiliyor.

    2023 yılının ilk çeyreğinde TSMC açık ara pazar lideri olurken, onu Samsung Foundry ve GlobalFoundries takip etti. Global Foundries pazar payını bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2'den yüzde 6,6'ya yükseltse de bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,4'lük bir gelir düşüşü yaşadı. Aslına bakılırsa, ilk 10 listesindeki tüm dökümhanelerin çeyreklik gelirleri düşerken, en büyük darbeyi Samsung aldı.

    Kaynakça https://www.trendforce.com/presscenter/news/20230612-11719.html https://www.sammobile.com/news/samsung-foundry-lost-couple-billion-dollars-revenue-one-quarter/
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    aysegul.08 5 saat önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 5 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 5 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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