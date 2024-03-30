Samsung Galaxy S23 FE için One UI 6.1 güncellemesi çıktı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda güncelleme politikası ve hızı ile dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 6.1 dağıtımına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenene etkinlikte Galaxy S24 serisi ile birlikte tanıtılan One UI 6.1 işletim sistemi şimdi de Galaxy S23 FE için kullanıma sunuldu.

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Galaxy S23 FE için Galaxy AI hazır

Geçtiğimiz aylarda duyurulan One UI 6.1, Galaxy AI paketi altında sunulan yapay zekâ özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Samsung, bu özelliklerin Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi için de yayınlanacağını belirtmişti. Firma sözünü tuttu ve Galaxy AI paketine sahip One UI 6.1, Galaxy S23 FE için kullanıma sunuldu.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 3GB boyutuna sahip olan güncelleme bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacaktır. Galaxy AI; telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme, gerçek zamanlı mesaj ve belge çevirisi, mesajları yeniden yazma ve ton değişikliği, sesli etkinliklerde konuşmacıları tanımlama, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme gibi özelliklerle geliyor. Ancak Galaxy S23 FE, Galaxy AI paketinde bulunan standart videoları yavaş çekim olarak görüntüleme aracını desteklemiyor. Yapay zeka özelliklerinin yanı sıra One UI 6.1; yeni Quick Share, geliştirilmiş konum servisleri, yenilenmiş egzersiz takibi ve yeni kilit ekranı araçları gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Galaxy S23 FE kullanıcıları güncellemeyi kablosuz olarak cihazın Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden indirilebilir.

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Galaxy S23 FE için One UI 6.1 güncellemesi yayınlandı