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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE için One UI 6.1 güncellemesi çıktı

    Güncelleme politikası ile Android pazarının liderlerinden olan Samsung, One UI 6.1 dağıtımına devam ediyor. Firma, şimdi de Galaxy S23 FE için bu güncellemeyi kullanıma sundu.
    Galaxy S23 FE Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda güncelleme politikası ve hızı ile dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 6.1 dağıtımına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenene etkinlikte Galaxy S24 serisi ile birlikte tanıtılan One UI 6.1 işletim sistemi şimdi de Galaxy S23 FE için kullanıma sunuldu.

    Galaxy S23 FE için Galaxy AI hazır

    Geçtiğimiz aylarda duyurulan One UI 6.1, Galaxy AI paketi altında sunulan yapay zekâ özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Samsung, bu özelliklerin Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Tab S9 serisi için de yayınlanacağını belirtmişti. Firma sözünü tuttu ve Galaxy AI paketine sahip One UI 6.1, Galaxy S23 FE için kullanıma sunuldu.

    Samsung Galaxy AI Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 3GB boyutuna sahip olan güncelleme bazı Avrupa ülkelerinde kullanıma sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda küresel olarak yayınlanacaktır. Galaxy AI; telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme, gerçek zamanlı mesaj ve belge çevirisi, mesajları yeniden yazma ve ton değişikliği, sesli etkinliklerde konuşmacıları tanımlama, yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme gibi özelliklerle geliyor. Ancak Galaxy S23 FE, Galaxy AI paketinde bulunan standart videoları yavaş çekim olarak görüntüleme aracını desteklemiyor. Yapay zeka özelliklerinin yanı sıra One UI 6.1; yeni Quick Share, geliştirilmiş konum servisleri, yenilenmiş egzersiz takibi ve yeni kilit ekranı araçları gibi özellikleri de beraberinde getiriyor. Galaxy S23 FE kullanıcıları güncellemeyi kablosuz olarak cihazın Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden indirilebilir.
    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-s23-fe-one-ui-6-1-update-rolling-out/ https://www.sammobile.com/news/samsung-one-ui-6-1-update-all-features-improvements/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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