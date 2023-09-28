Tam Boyutta Gör Samsung’un ilerleyen günlerde FE temalı yeni cihazlarını duyurması bekleniyor. Bunlardan biri de uzun süredir beklenen Galaxy S23 FE olacak. Bildiğiniz üzere bugüne kadar gelen sızıntılar sonucunda cihazın birçok özelliği netleşmişti. Son olarak Galaxy S23 FE'nin tanıtım görüntüleri de internete sızdı.

Galaxy S23 FE'nin tanıtım videoları sızdı

Kaçıranlar için Samsung Galaxy S23 FE'nin 4 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Öyle ki mevcut raporlar, cihazın 599 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağını söylüyor. X'te paylaşılan görüntülere bakıldığında ise, akıllı telefonun ekran deneyimi ve kamera yeteneklerine vurgu yapıldığını görüyoruz.

Cihazın tasarımı, Samsung’un mevcut tasarım diline uygun olarak, zarif ve şık görünüyor. Özellikle ekran çerçevesi oldukça ince. Bu aşamada Galaxy S23 serisi ve Galaxy A54'ten esintiler taşıdığını söylemek mümkün.

Galaxy S23 FE beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Gelen bilgilere göre 158.0 x 76.5 x 8.2mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olacak akıllı telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak. Bu işlemciye ise, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil paketi eşlik edecek.

Samsung Galaxy S23 FE, Türkiye'ye Exynos ile gelecek 3 gün önce eklendi

Kamera bölümünde ise OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumu göreceğiz. Ön kamera ise 10 MP olacak. Son raporlara göre Galaxy S23 FE, muhtemelen ilk olarak Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S23 FE resmen doğrulandı: Tanıtım videoları sızdı