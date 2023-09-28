Galaxy S23 FE resmen doğrulandı: Tanıtım videoları sızdı

Galaxy S23 FE'nin tanıtım videoları sızdı
Kaçıranlar için Samsung Galaxy S23 FE'nin 4 Ekim tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Öyle ki mevcut raporlar, cihazın 599 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağını söylüyor. X'te paylaşılan görüntülere bakıldığında ise, akıllı telefonun ekran deneyimi ve kamera yeteneklerine vurgu yapıldığını görüyoruz.
Cihazın tasarımı, Samsung’un mevcut tasarım diline uygun olarak, zarif ve şık görünüyor. Özellikle ekran çerçevesi oldukça ince. Bu aşamada Galaxy S23 serisi ve Galaxy A54'ten esintiler taşıdığını söylemek mümkün.
Galaxy S23 FE beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön yüzünde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç boyutlarında Dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Gelen bilgilere göre 158.0 x 76.5 x 8.2mm boyutlarında ve 210 gram ağırlığında olacak akıllı telefon, Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Gen 1, diğer pazarlarda ise Exynos 2200 yonga seti ile satışa sunulacak. Bu işlemciye ise, 25W hızlı şarj destekli 4.370mAh pil paketi eşlik edecek.
Kamera bölümünde ise OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumu göreceğiz. Ön kamera ise 10 MP olacak. Son raporlara göre Galaxy S23 FE, muhtemelen ilk olarak Hindistan pazarında 54.999 rupi (665 dolar) başlangıç fiyatı ile piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.