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    Galaxy S23 FE test edildi: İşlemcisi belli oldu

    Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S23 FE'nin kilit özellikleri belli oldu. Geekbench platformunda test edilen cihaz, Exynos işlemciyi koruyacak. İşte detaylar
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    Galaxy S23 FE test edildi! İşlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında Galaxy S23 serisini duyuran Samsung, ailenin yeni üyesi Galaxy S23 FE için çalışmalara başladı. Bildiğiniz üzere Galaxy S21 FE, 2021 yılı yerine 2022’ye kadar ertelendi ve Galaxy S22 FE'nin geçtiğimiz yıl pas geçildiğini gördük. Bu nedenle Galaxy S23 FE için beklentiler bir hayli artmış durumda. Bugünse telefona güç verecek işlemci doğrulandı. Samsung Galaxy S23 FE, Exynos 2200 ile geliyor.

    Galaxy S23 FE Geekbench'te test edildi

    Bildirilenlere göre Galaxy S23 FE, ''SM-711B'' model numarasıyla Geekbench kıyaslama platformunda listelendi. Bu gelişme ise akıllı telefonun bazı özelliklerine açıklık getirdi diyebiliriz. Ekran görüntülerine bakıldığında Galaxy S23 FE'nin ''s5e9925'' kod adlı bir anakart, Xclipse 920 GPU ve sekiz çekirdekli bir işlemciden destek aldığını görüyoruz.

    Galaxy S23 FE test edildi! İşlemcisi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Ek olarak bu işlemci,1,82 GHz ve 2,80 GHz saat hızlarına sahip. Dolayısıyla Galaxy S23 FE'nin Exynos 2200 yonga setinden güç alacağı doğrulandı. Ayrıca yeni sızıntı, cihazın Android 13 ve 8GB RAM'e sahip olacağını bizlere gösteriyor. 

    Galaxy S23 FE beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE,  ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekran ile gelecek. Kamera bölümünde ise, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE'ye kıyasla önemli yükseltmeler içereceği söyleniyor. Buna göre yeni cihaz, Galaxy S22 ve S23'te kullanılan 50MP birincil kamera sensörünü kullanacak.

    Galaxy S23 FE'nin kaputun altında 6/8GB RAM ve 128/255GB depolama ile eşleştirilmiş Exynos 2200 işlemciden güç alacağı zaten doğrulandı. Ek olarak 4.500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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