Galaxy S23 FE test edildi: İşlemcisi belli oldu

Galaxy S23 FE Geekbench'te test edildi
Bildirilenlere göre Galaxy S23 FE, ''SM-711B'' model numarasıyla Geekbench kıyaslama platformunda listelendi. Bu gelişme ise akıllı telefonun bazı özelliklerine açıklık getirdi diyebiliriz. Ekran görüntülerine bakıldığında Galaxy S23 FE'nin ''s5e9925'' kod adlı bir anakart, Xclipse 920 GPU ve sekiz çekirdekli bir işlemciden destek aldığını görüyoruz.
Galaxy S23 FE beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Galaxy S23 FE, ön tarafta 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,4 inç AMOLED ekran ile gelecek. Kamera bölümünde ise, 2021 yılında piyasaya sürülen Galaxy S21 FE'ye kıyasla önemli yükseltmeler içereceği söyleniyor. Buna göre yeni cihaz, Galaxy S22 ve S23'te kullanılan 50MP birincil kamera sensörünü kullanacak.
Galaxy S23 FE'nin kaputun altında 6/8GB RAM ve 128/255GB depolama ile eşleştirilmiş Exynos 2200 işlemciden güç alacağı zaten doğrulandı. Ek olarak 4.500 mAh pil ve 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)