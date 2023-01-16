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    Anlık Bildirim

    Galaxy S23 Ultra’nın 200 MP’lik kamerasıyla çekilen fotoğrafların boyutu ortaya çıktı

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S23 Utra’nın tanıtılmasına yaklaşık olarak iki hafta kaldı. Galaxy S23 Ultra’nın 200 MP’lik kamerasının çektiği fotoğrafların kapladığı boyut ise ortaya çıktı.
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    Galaxy S23 Ultra 200 mp kamera Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S23 Ultra'ya 200 MP'lik bir ana kamera sensörü getirdiği bildiriliyor; Bu, Galaxy S22 Ultra'da bulunan 108 MP'lik sensöre kıyasla büyük bir adım. Bununla birlikte güvenilir bir kaynağa göre iki kamera arasındaki fotoğraf boyutu farklılığı çok da farklı olmayacak.

    Galaxy S23 Ultra'nın fotoğrafları 20 ila 40 MB alan kaplayacak

    Galaxy S23 Ultra’nın 200 MP fotoğraflarının boyutu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ice Universe tarafından paylaşılan ayrıntılara göre, Galaxy S23 Ultra'nın 200MP kamerasından çekilen her görüntü 12240 x 16320 çözünürlüğe sahip olacak. Kıyaslama açısından 108MP sensör, 9000 x 12000 çözünürlüğe kadar görüntü yakalayabiliyor ve ortalama olarak 14.21 MB boyutunda fotoğraflar ortaya koyuyor. Ice Universe tarafından veriler detaylarda bir fotoğrafın 20.98MB boyutunda, ikinci fotoğrafın ise 37.06MB boyutunda olduğu görülüyor.

    Ice Universe’e göre S22 Ultra ile S23 Ultra’nın fotoğraf boyutları arasındaki fark beklenenden daha düşük. Ancak elbette fotoğraf boyutu ile fotoğraf kalitesi arasında herhangi bir ilişkiden bahsetmek son derece güç. Firma muhtemelen görüntü kalitesinden çok fazla kaybetmeden bir sıkıştırma tekniği kullanıyor olabilir.

    Öte yandan Samsung’un Galaxy S23 serisinin tamamında Snapdragon 8 Gen 2’nin hızlandırılmış bir versiyonunu kullanması bekleniyor. Tasarımsal açıdan öneki seriye benzemesi beklenen telefonların mevcut tasarımı iyileştirdiği ifade ediliyor. Galaxy S23 serisinin çıkışı ise 1 Şubat’ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliğiyle gerçekleştirilecek.

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