Galaxy S23 Ultra’nın 200 MP’lik kamerasıyla çekilen fotoğrafların boyutu ortaya çıktı

Galaxy S23 Ultra'nın fotoğrafları 20 ila 40 MB alan kaplayacak
Ice Universe’e göre S22 Ultra ile S23 Ultra’nın fotoğraf boyutları arasındaki fark beklenenden daha düşük. Ancak elbette fotoğraf boyutu ile fotoğraf kalitesi arasında herhangi bir ilişkiden bahsetmek son derece güç. Firma muhtemelen görüntü kalitesinden çok fazla kaybetmeden bir sıkıştırma tekniği kullanıyor olabilir.
Öte yandan Samsung’un Galaxy S23 serisinin tamamında Snapdragon 8 Gen 2’nin hızlandırılmış bir versiyonunu kullanması bekleniyor. Tasarımsal açıdan öneki seriye benzemesi beklenen telefonların mevcut tasarımı iyileştirdiği ifade ediliyor. Galaxy S23 serisinin çıkışı ise 1 Şubat’ta düzenlenecek olan Unpacked etkinliğiyle gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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