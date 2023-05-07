Galaxy S23 için yeni kamera güncellemesi yolda: Kaldırılan özellik geri geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un S23 serisi için yakında yeni kamera güncellemesini yayınlamayı planladığı ortaya çıktı. Kullanıcıların istediği 2x portre modu özelliği yeniden kullanıma sunulacak. Bununla birlikte önemli bir hata da düzeltilecek.

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2x portre modu geliyor, HDR sorunu düzeltiliyor

Gelecek yazılım güncellemesi, portre modunun yanı sıra Galaxy S23 Ultra’nın HDR performansıyla ilgili sorunları düzeltecek. HDR özelliği kullanılırken düşük ışıkta veya iç mekan koşullarında objelerin etrafında hale etkisinin görülmesi sorunu birçok kullanıcı tarafından bildirildi. Samsung da bu sorunu resmî olarak kabul etti ve bir sonraki güncelemede düzeleceğinin sözünü verdi. 23 için Mayıs ayı güvenlik yaması güncellemesi HDR düzeltmesini içermiyordu.

Samsung, S23 kamera sorunlarını düzeltmek için sıklıkla güncelleme yayınlıyor. Nisan ayında yayınlanan güncelleme, otomatik odaklama işleyişi, Süper Sabit Açık modu, Kamera Asistanı için optimizasyonlar getirmişti.

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Galaxy S23 için yeni kamera güncellemesi yolda