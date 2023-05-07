Galaxy S23 için yeni kamera güncellemesi yolda: Kaldırılan özellik geri geliyor

2x portre modu geliyor, HDR sorunu düzeltiliyor
Gelecek yazılım güncellemesi, portre modunun yanı sıra Galaxy S23 Ultra’nın HDR performansıyla ilgili sorunları düzeltecek. HDR özelliği kullanılırken düşük ışıkta veya iç mekan koşullarında objelerin etrafında hale etkisinin görülmesi sorunu birçok kullanıcı tarafından bildirildi. Samsung da bu sorunu resmî olarak kabul etti ve bir sonraki güncelemede düzeleceğinin sözünü verdi. 23 için Mayıs ayı güvenlik yaması güncellemesi HDR düzeltmesini içermiyordu.
Samsung, S23 kamera sorunlarını düzeltmek için sıklıkla güncelleme yayınlıyor. Nisan ayında yayınlanan güncelleme, otomatik odaklama işleyişi, Süper Sabit Açık modu, Kamera Asistanı için optimizasyonlar getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah