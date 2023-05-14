Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition tanıtıldı

    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Güney Koreli Samsung, Galaxy S23 Ultra’nın Limited Edition versiyonunu tanıttı ancak cihaz standart model ile tamamen aynı.
    Oy Ver
    Galaxy S23 Ultra Limited Edition tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy S23 serisi ile oldukça başarılı olmuştu. Özellikle kamera ve ekran özelliklerinde en yukarlara oynayan Galaxy S23 Ultra, şimdi yeni bir versiyonu ile satışa çıkıyor.

    S23 Ultra Limited Edition Vietnam’da satışa çıkıyor

    Samsung, Vietnam’da Galaxy S23 Ultra Limited Edition paketini satışa sundu. Limited Edition paketi; Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch 5 ve 15W Wireless Charger Duo ürünlerini barındırıyor. Pakette bulunan tüm ürünler, standart versiyonlarına göre herhangi bir fark içermiyor. Galaxy S23 Ultra, Phantom Black renk seçeneğine, Bluetooth model Galaxy Watch 5 ise 44mm boyutunda ve Sapphire Blue renk seçeneğine sahip. İkili kablosuz şarj istasyonu ise siyah renge sahip.

    Cihazlar, standart modellerden farklı olmasa da Samsung, paketi oldukça özel bir fiyata satıyor. Normalde toplam 41,130,000 Vietnam Dongu’na satılan ürünler paket içerisinde 31,990,000 Vietnam Dongu’na yani yaklaşık 1363 dolara satılıyor. 31 Mayıs’ta satışa çıkacak ürün, önümüzdeki aylarda başka ülkelerde de satışa çıkabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankara saç ekimi tavsiye trendyol cüzdan kalktı mı yeni batarya takıldıktan sonra ne yapılmalı turnuva takım isimleri kapıda ödemeli kargo dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız