Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy S23 serisi ile oldukça başarılı olmuştu. Özellikle kamera ve ekran özelliklerinde en yukarlara oynayan Galaxy S23 Ultra, şimdi yeni bir versiyonu ile satışa çıkıyor.

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S23 Ultra Limited Edition Vietnam’da satışa çıkıyor

Samsung, Vietnam’da Galaxy S23 Ultra Limited Edition paketini satışa sundu. Limited Edition paketi; Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch 5 ve 15W Wireless Charger Duo ürünlerini barındırıyor. Pakette bulunan tüm ürünler, standart versiyonlarına göre herhangi bir fark içermiyor. Galaxy S23 Ultra, Phantom Black renk seçeneğine, Bluetooth model Galaxy Watch 5 ise 44mm boyutunda ve Sapphire Blue renk seçeneğine sahip. İkili kablosuz şarj istasyonu ise siyah renge sahip.

Cihazlar, standart modellerden farklı olmasa da Samsung, paketi oldukça özel bir fiyata satıyor. Normalde toplam 41,130,000 Vietnam Dongu’na satılan ürünler paket içerisinde 31,990,000 Vietnam Dongu’na yani yaklaşık 1363 dolara satılıyor. 31 Mayıs’ta satışa çıkacak ürün, önümüzdeki aylarda başka ülkelerde de satışa çıkabilir.

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