Galaxy S23 Ultra, makro kamerası ile şaşırtabilir

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Samsung tarafından gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S23 Ultra’nın kamera tarafında büyük yenilikler sunması bekleniyor. Yakın zamanda yeni amiral gemisinin 200MP ana kamera ve 10MP makro sensörü ile geleceğine dair birçok söylenti duyduk. Ancak Samsung, kalan sensörlerin piksel sayısını arttırmak yerine farklı geliştirmeler sunabilir.

Makro kamerası ile fark yaratabilir

Bildirilenlere göre 2021 yılından bu yana sensör kaydırma teknolojisi üzerinde testler gerçekleştiren Samsung, yeni bir makro kamera patenti için WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) başvuruda bulundu. Samsung’un bu teknoloji konusunda Apple ve diğer rakiplerinden geri kaldığı düşünüldüğünde, yeni özellik Galaxy S23 Ultra’da karşımıza çıkabilir.

Yeni teknolojinin Galaxy S23 Ultra'nın hangi sensörlerinde kullanılacağı henüz bilinmiyor. Ancak makro kamera tarafında kullanıldığını düşünürsek büyük bir gelişme sunacağını söyleyebiliriz. Zira günümüzde 10x optik zoom (veya 100x hibrit zoom) elde edebilen bu sensör, amiral gemisi ile farklı aydınlatma koşullarında çekilen fotoğrafların daha yüksek kaliteye ve daha net bir görüntüye sahip olmasını sağlayacak.

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Önceki sızıntılara göre Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak Galaxy S23 Ultra'nın 6.8 inç 3088 x 1440 piksel OLED ekrana, 5.000 mAh pil kapasitesine sahip olması bekleniyor.

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