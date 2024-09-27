Vivo’nun yeni amiral gemisi, AnTuTu rekorunu şaşırtıcı bir puanla kırdı!

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MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirilmiş Vivo X200 Pro Uydu İletişimi Destekli Versiyonu, AnTuTu testlerinde şimdiye kadar görülmemiş bir performans sergiledi. Daha önce Oppo Find X8 Pro, Dimensity 9400 ile 2.880.550 puanla en yüksek skoru elde etmişti. Ancak Vivo X200 Pro bu rekoru geçerek, 3 milyon puan sınırını aşan ilk akıllı telefon oldu.

Vivo Ürün Müdürü Han Boxiao, cihazın AnTuTu test sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bu model, 3.007.853 puan alarak sektörde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Cihazın test skorlarına bakıldığında; CPU testinde 652.381 puan, GPU testinde 1.322.761 puan, bellek testinde 521.453 puan ve UX testinde ise 511.258 puan aldığı görülüyor. Bu skorlar, cihazın işlemci, grafik performansı, bellek yönetimi ve kullanıcı deneyimi gibi tüm alanlarda amiral gemisi düzeyinde üstün bir performans sunduğunu gösteriyor.

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Dimensity 9400 yonga seti, 9 Ekim'de Çin'de piyasaya sürülecek. Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini ve X200 Pro Uydu İletişimi Destekli Versiyonu, bu çipi kullanan ilk telefonlar arasında yer alacak. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400, bir adet 3.63GHz hızında çalışan Cortex-X925 ultra çekirdek, üç adet 2.8GHz Cortex-X4 çekirdek ve dört adet 2.1GHz Cortex-A7 serisi çekirdekle donatıldı. Cortex-X925 çekirdeği, önceki nesile göre %36 performans artışı sağlarken, yapay zeka yeteneklerinde de %41'lik bir iyileşme sunuyor.

Grafik tarafında ise Dimensity 9400, Mali-G925 Immortalis MC12 grafik birimiyle donatılmış durumda. Bu birim, donanım seviyesinde ışın izleme teknolojisini destekliyor ve bu sayede ışın izleme performansında %20, grafik performansında %37, karmaşık bilgileri işleme kabiliyetinde %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 oranında iyileştirme sağlarken, güç tüketiminde %30 düşüş sunuyor.

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