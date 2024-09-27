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    Vivo’nun yeni amiral gemisi, AnTuTu rekorunu şaşırtıcı bir puanla kırdı!

    Çinli teknoloji devi Vivo tarafından geliştirilen ve akıllı telefon meraklılarının heyecan içerisinde bekledikleri Vivo X200 serisine ait yeni bilgiler ve sızıntılar gelmeye devam ediyor.

    Vivo’nun yeni amiral gemisi, AnTuTu rekorunu şaşırtıcı bir puanla Tam Boyutta Gör

    MediaTek'in yeni nesil Dimensity 9400 yonga setiyle güçlendirilmiş Vivo X200 Pro Uydu İletişimi Destekli Versiyonu, AnTuTu testlerinde şimdiye kadar görülmemiş bir performans sergiledi. Daha önce Oppo Find X8 Pro, Dimensity 9400 ile 2.880.550 puanla en yüksek skoru elde etmişti. Ancak Vivo X200 Pro bu rekoru geçerek, 3 milyon puan sınırını aşan ilk akıllı telefon oldu.

    Vivo Ürün Müdürü Han Boxiao, cihazın AnTuTu test sonuçlarını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip bu model, 3.007.853 puan alarak sektörde önemli bir kilometre taşı olarak kaydedildi. Cihazın test skorlarına bakıldığında; CPU testinde 652.381 puan, GPU testinde 1.322.761 puan, bellek testinde 521.453 puan ve UX testinde ise 511.258 puan aldığı görülüyor. Bu skorlar, cihazın işlemci, grafik performansı, bellek yönetimi ve kullanıcı deneyimi gibi tüm alanlarda amiral gemisi düzeyinde üstün bir performans sunduğunu gösteriyor.

    Dimensity 9400 yonga seti, 9 Ekim'de Çin'de piyasaya sürülecek. Vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini ve X200 Pro Uydu İletişimi Destekli Versiyonu, bu çipi kullanan ilk telefonlar arasında yer alacak. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9400, bir adet 3.63GHz hızında çalışan Cortex-X925 ultra çekirdek, üç adet 2.8GHz Cortex-X4 çekirdek ve dört adet 2.1GHz Cortex-A7 serisi çekirdekle donatıldı. Cortex-X925 çekirdeği, önceki nesile göre %36 performans artışı sağlarken, yapay zeka yeteneklerinde de %41'lik bir iyileşme sunuyor.

    Grafik tarafında ise Dimensity 9400, Mali-G925 Immortalis MC12 grafik birimiyle donatılmış durumda. Bu birim, donanım seviyesinde ışın izleme teknolojisini destekliyor ve bu sayede ışın izleme performansında %20, grafik performansında %37, karmaşık bilgileri işleme kabiliyetinde %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 oranında iyileştirme sağlarken, güç tüketiminde %30 düşüş sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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