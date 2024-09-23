Galaxy S24 FE’den yeni fiyat sızıntısı bir iyi bir de kötü haberi beraberinde getirdi

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Samsung’un bir sonraki FE modeli olan Galaxy S24 FE’nin fiyatı, geçtiğimiz modele kıyasla biraz daha yüksek olabilir. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da cihazın sızdırılan görselleri ve teknik özellikleri şimdiden internete düştü. Bunun yanında, Avrupa için sızdırılan fiyatlar da beklenmedik bir artışı işaret ediyordu. Şimdi ise Amerika'daki olası fiyat bilgisi ortaya çıktı ve ne yazık ki durum pek iç açıcı değil.

Güvenilir kaynaklardan Steve Hemmerstoffer’ın paylaştığı bilgilere göre, 128GB depolama alanına sahip Galaxy S24 FE modeli Amerika’da 649 dolar fiyatla satışa sunulabilir. Bu fiyat, geçtiğimiz yıl 128GB Galaxy S23 FE’nin 599 dolarlık başlangıç fiyatına göre 50 dolarlık bir artışı temsil ediyor. Aynı zamanda, 256GB versiyonunun da 709 dolara satılabileceği belirtiliyor ki bu da yine 50 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak önceki sızıntılar, fiyatın 699 dolar seviyelerinde olabileceğini gösteriyordu, bu nedenle şu anki sızıntılar, ilk beklentilerden biraz daha iyi olsa da, geçen seneye kıyasla yine de daha pahalı bir modelle karşı karşıyayız.

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Bu fiyat artışları, Avrupa’da ortaya çıkan sızıntılarla da örtüşüyor. Avrupa'da da Galaxy S24 FE fiyatlarının önceki modele kıyasla 50 euro artması bekleniyor. Bu da küresel çapta bir fiyat artışının söz konusu olabileceğini gösteriyor.

Eğer bu sızıntılar doğru çıkarsa, Samsung’un bu hamlesi birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü Galaxy S24 modelinin fiyatı aynı kalırken, FE modelinde bir artış yaşanması, FE serisinin cazibesini azaltabilir. Galaxy S24'ün 799 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde, kullanıcılar daha fazla özellik sunan bu ana modele geçiş yapmayı daha mantıklı bulabilir.

Samsung’un Galaxy S24 FE’yi resmi olarak ne zaman tanıtacağı henüz netleşmiş değil, ancak sızıntılar cihazın önümüzdeki günlerde duyurulabileceğini gösteriyor. Fiyatların gerçekten bu kadar artıp artmayacağı ise yakında belli olacak.

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Galaxy S24 FE fiyatından bir iyi bir de kötü haber var