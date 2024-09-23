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    Galaxy S24 FE’den yeni fiyat sızıntısı bir iyi bir de kötü haberi beraberinde getirdi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung tarafından geliştirilen ve Galaxy S24’e uygun fiyatlı alternatif olması beklenen Galaxy S24 FE’nin fiyatına yönelik yeni iddialar var.

    Galaxy S24 FE fiyatından bir iyi bir de kötü haber var Tam Boyutta Gör

    Samsung’un bir sonraki FE modeli olan Galaxy S24 FE’nin fiyatı, geçtiğimiz modele kıyasla biraz daha yüksek olabilir. Henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da cihazın sızdırılan görselleri ve teknik özellikleri şimdiden internete düştü. Bunun yanında, Avrupa için sızdırılan fiyatlar da beklenmedik bir artışı işaret ediyordu. Şimdi ise Amerika'daki olası fiyat bilgisi ortaya çıktı ve ne yazık ki durum pek iç açıcı değil.

    Güvenilir kaynaklardan Steve Hemmerstoffer’ın paylaştığı bilgilere göre, 128GB depolama alanına sahip Galaxy S24 FE modeli Amerika’da 649 dolar fiyatla satışa sunulabilir. Bu fiyat, geçtiğimiz yıl 128GB Galaxy S23 FE’nin 599 dolarlık başlangıç fiyatına göre 50 dolarlık bir artışı temsil ediyor. Aynı zamanda, 256GB versiyonunun da 709 dolara satılabileceği belirtiliyor ki bu da yine 50 dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak önceki sızıntılar, fiyatın 699 dolar seviyelerinde olabileceğini gösteriyordu, bu nedenle şu anki sızıntılar, ilk beklentilerden biraz daha iyi olsa da, geçen seneye kıyasla yine de daha pahalı bir modelle karşı karşıyayız.

    Bu fiyat artışları, Avrupa’da ortaya çıkan sızıntılarla da örtüşüyor. Avrupa'da da Galaxy S24 FE fiyatlarının önceki modele kıyasla 50 euro artması bekleniyor. Bu da küresel çapta bir fiyat artışının söz konusu olabileceğini gösteriyor.

    Eğer bu sızıntılar doğru çıkarsa, Samsung’un bu hamlesi birçok kullanıcıyı hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü Galaxy S24 modelinin fiyatı aynı kalırken, FE modelinde bir artış yaşanması, FE serisinin cazibesini azaltabilir. Galaxy S24'ün 799 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde, kullanıcılar daha fazla özellik sunan bu ana modele geçiş yapmayı daha mantıklı bulabilir.

    Samsung’un Galaxy S24 FE’yi resmi olarak ne zaman tanıtacağı henüz netleşmiş değil, ancak sızıntılar cihazın önümüzdeki günlerde duyurulabileceğini gösteriyor. Fiyatların gerçekten bu kadar artıp artmayacağı ise yakında belli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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