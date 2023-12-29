Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabilir

Daha önceki birkaç söylenti Samsung'un Galaxy S24 serisi ile iki yönlü uydu bağlantısı özelliğini getireceğini iddia etmişti. One UI 6.1'den alınan ekran görüntülerinde bu özellikten bahsedildiğini gördük. Dolayısıyla, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunun kesinlikle uydu bağlantısına sahip olması bekleniyordu. Ancak, Güney Koreli firma bu özelliği bir kez daha atlayacak gibi görünüyor.
Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısından yoksun olabilir
Uydu bağlantısı, hücresel ağın mümkün olmadığı acil durumlarda acil servis ile iletişim kurmayı mümkün hale getiriyor. Bir kurtarma bildirimi göndermek için L Band frekans bandını kullanan bu özellik ilgili bildirimi genellikle bölgedeki bir acil müdahale ekibine gönderiyor. Bu özellik ilk olarak geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 serisinde kullanılmaya başlanmıştı. Huawei de bazı amiral gemisi telefonlarına benzer bir özellik getirdi. Görünüşe göre Samsung, bu özellik için acele etmeye gerek olmadığını düşünüyor.
Apple ilgili birimlere yardım sinyalleri göndermek için tek yönlü bir yapı kullanırken, Samsung'un iki yönlü bir yapı üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Aktarılanlara göre Samsung, iki yönlü uydu bağlantısını Galaxy S25 serisinde kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.