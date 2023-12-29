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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabilir

    Samsung’un Galaxy S24 serisinin tanıtılmasına az bir süre kaldı. Ancak bu seferki haber Galaxy S24 ailesini bekleyenleri üzebilir. Belirtilenlere göre yeni seri uydu bağlantısı özelliğini kaçırabilir.
    Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl, Samsung'un Galaxy S23 serisinde acil durumlar için iPhone benzeri uydu bağlantısıyla donatabileceği söyleniyordu. Ancak Galaxy S23 serisi bu özellikten yoksun olarak çıktı ve Samsung'un akıllı telefon bölümü başkanı iki yönlü uydu bağlantısı ekosisteminin yeterince olgun olmadığını iddia etti. Son gelen bilgiler Galaxy S24 serisi için de aynı senaryonun olabileceğine işaret ediyor.

    Daha önceki birkaç söylenti Samsung'un Galaxy S24 serisi ile iki yönlü uydu bağlantısı özelliğini getireceğini iddia etmişti. One UI 6.1'den alınan ekran görüntülerinde bu özellikten bahsedildiğini gördük. Dolayısıyla, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunun kesinlikle uydu bağlantısına sahip olması bekleniyordu. Ancak, Güney Koreli firma bu özelliği bir kez daha atlayacak gibi görünüyor.

    Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısından yoksun olabilir

    Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabilir Tam Boyutta Gör
    ETNews tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy S24'ü resmi duyurudan iki hafta önce Güney Kore'deki üç şebeke operatörü olan KT, LG Uplus ve SK Telecom ile test ettiğini iddia ediyor. Ancak bu testlerde telefonda iki yönlü uydu bağlantısından bahsedilmediği söyleniyor, bu da Samsung'un bilinmeyen nedenlerden dolayı bunu kullanmamış olabileceği anlamına gelebilir.

    Uydu bağlantısı, hücresel ağın mümkün olmadığı acil durumlarda acil servis ile iletişim kurmayı mümkün hale getiriyor. Bir kurtarma bildirimi göndermek için L Band frekans bandını kullanan bu özellik ilgili bildirimi genellikle bölgedeki bir acil müdahale ekibine gönderiyor. Bu özellik ilk olarak geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 serisinde kullanılmaya başlanmıştı. Huawei de bazı amiral gemisi telefonlarına benzer bir özellik getirdi. Görünüşe göre Samsung, bu özellik için acele etmeye gerek olmadığını düşünüyor.

    Apple ilgili birimlere yardım sinyalleri göndermek için tek yönlü bir yapı kullanırken, Samsung'un iki yönlü bir yapı üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Aktarılanlara göre Samsung, iki yönlü uydu bağlantısını Galaxy S25 serisinde kullanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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