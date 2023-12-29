Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl, Samsung'un Galaxy S23 serisinde acil durumlar için iPhone benzeri uydu bağlantısıyla donatabileceği söyleniyordu. Ancak Galaxy S23 serisi bu özellikten yoksun olarak çıktı ve Samsung'un akıllı telefon bölümü başkanı iki yönlü uydu bağlantısı ekosisteminin yeterince olgun olmadığını iddia etti. Son gelen bilgiler Galaxy S24 serisi için de aynı senaryonun olabileceğine işaret ediyor.

Daha önceki birkaç söylenti Samsung'un Galaxy S24 serisi ile iki yönlü uydu bağlantısı özelliğini getireceğini iddia etmişti. One UI 6.1'den alınan ekran görüntülerinde bu özellikten bahsedildiğini gördük. Dolayısıyla, şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonunun kesinlikle uydu bağlantısına sahip olması bekleniyordu. Ancak, Güney Koreli firma bu özelliği bir kez daha atlayacak gibi görünüyor.

Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısından yoksun olabilir

Tam Boyutta Gör ETNews tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Samsung'un Galaxy S24'ü resmi duyurudan iki hafta önce Güney Kore'deki üç şebeke operatörü olan KT, LG Uplus ve SK Telecom ile test ettiğini iddia ediyor. Ancak bu testlerde telefonda iki yönlü uydu bağlantısından bahsedilmediği söyleniyor, bu da Samsung'un bilinmeyen nedenlerden dolayı bunu kullanmamış olabileceği anlamına gelebilir.

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Uydu bağlantısı, hücresel ağın mümkün olmadığı acil durumlarda acil servis ile iletişim kurmayı mümkün hale getiriyor. Bir kurtarma bildirimi göndermek için L Band frekans bandını kullanan bu özellik ilgili bildirimi genellikle bölgedeki bir acil müdahale ekibine gönderiyor. Bu özellik ilk olarak geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 14 serisinde kullanılmaya başlanmıştı. Huawei de bazı amiral gemisi telefonlarına benzer bir özellik getirdi. Görünüşe göre Samsung, bu özellik için acele etmeye gerek olmadığını düşünüyor.

Apple ilgili birimlere yardım sinyalleri göndermek için tek yönlü bir yapı kullanırken, Samsung'un iki yönlü bir yapı üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Aktarılanlara göre Samsung, iki yönlü uydu bağlantısını Galaxy S25 serisinde kullanacak.

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Galaxy S24 iki yönlü uydu bağlantısı özelliğine sahip olmayabilir