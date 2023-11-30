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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisi için üzücü gelişme: 16 GB RAM yok

    Samsung'un Galaxy S24 serisini duyurmasına iki aydan az bir süre kaldı. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yoğunlaşan söylentilere göre Galaxy S24 serisi beklenin aksine RAM yükseltmesiyle gelmeyecek.
    Galaxy S24 serisi için üzücü gelişme: 16 GB RAM yok Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonunu duyurmasına iki aydan az bir süre kaldı. Yaklaşan cihazların çeşitli özellikleri geçtiğimiz birkaç ay içinde ortaya çıkarken bazı söylentiler Samsung'un nihayet üst düzey cihazlarında RAM miktarını yükselteceğine işaret ediyordu. Ancak son gelen bilgilere göre yaklaşan Galaxy S24 serisi RAM yükseltmesi ile gelmeyecek.

    Galaxy S24 serisinde 16 GB RAM olmayacak

    Samsung, ilginç bir şekilde üst seviye telefonlarında RAM miktarında bonkör davranmıyor. Firma, Galaxy S20 Ultra modelinde 16 GB RAM’e yer vermiş olsa da ne yazık ki haleflerinin hepsi bir nedenden ötürü 12GB RAM ile sınırlı kaldı ve önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşan Galaxy S24 ailesi için de durumun değişmeyeceği söyleniyor.

    Samsung'un rakipleri 24 GB RAM'e sahip amiral gemileri üretirken aktarılanlara göre Güne Koreli dev, temel Galaxy S24 modelinde 8 GB RAM’e yer vermeye devam edecek. Galaxy S24 Plus ise önceki modeldeki 8 GB RAM’in aksine 12 GB RAM’e sahip olacak. En üst seviye versiyon olan Galaxy S24 Ultra tarafındaysa bir değişiklik beklenmiyor ve cihazda 12 GB RAM’in olacağı söyleniyor.

    Elbette bazı kullanıcılar 16 GB veya 24 GB RAM’i gereksiz bulabilir ancak Galaxy S24 özelindeki geçmiş iddialar düşünüldüğünde düşük RAM miktarı firma için sorun olabilir. Zira bu cihazlarında cihaz için çeşitli yapay zeka özellikleriyle geleceği bir süredir dillendiriliyor. Büyük Dil Modelleri ve yapay zeka özellikleri yüksek bellek miktarı talep edebiliyor.

    Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra için muhtemel özellikler

    Galaxy S24 serisi için üzücü gelişme: 16 GB RAM yok Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus'ın Kanada, Çin ve ABD dışındaki tüm ülkelerde Exynos 2400 işlemciye sahip olacağı bildirildi. Galaxy S24 Ultra ise Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy işlemcisine sahip olarak tüm marketlerde satışa sunulacak.

    Her üç telefonun da 12MP selfie kameralarına ve 12MP ultra geniş kameralara sahip olması bekleniyor. Galaxy S24 Ultra'da 200MP birincil kamera, 10MP telefoto kamera ve 50MP telefoto kamera bulunuyor. Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus ise 50MP birincil kameraya ve 10MP telefoto kameraya sahip olacak.

    Galaxy S24 Ultra'da bir S Pen, 5.000mAh pil ve 45W hızlı şarj bulunması beklenirken Galaxy S24’te 25W hızlı şarjlı 4.000mAh bataryaya, Galaxy S24 Plus’ta ise 45W hızlı şarjlı 4.900mAh bataryaya olması bekleniyor. Tüm telefonların stereo hoparlör, 5G, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB Type-C bağlantı noktasına sahip olacağı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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