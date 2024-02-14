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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S24 serisinin ekran renk problemi için güncelleme yayınlayacak

    Samsung, Galaxy S24 serisindeki ekran renk sorununu düzelten güncellemeyi duyurdu. Güncelleme ile ekranın Gelişmiş ayarlar sekmesine "Canlılık" isminde kaydırılabilir bir çubuk geliyor.
    Galaxy S24 serisinin ekran problemi için güncelleme yayınlayacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisindeki ekran renk sorununu düzelten güncellemeyi duyurdu. Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra'ya gelen güncelleme ile ekranın Gelişmiş ayarlar sekmesine "Canlılık" isminde kaydırılabilir bir çubuk geliyor.

    Samsung, varsayılan ekran ayarını bilerek daha doğal hale getirdiğini belirtmişti ancak kullanıcılar tarafından gelen eleştiriler üzerine geri adım atarak böyle bir seçenek sunmaya başladı. Böylece isteyen kullanıcılar ekranın renklerini daha canlı hale getirebilecek.

    Kameralarda da iyileştirme yapıldı

    Samsung ayrıca kamera deneyimine yönelik iyileştirmeler yaptığını da belirtiyor. Kullanılan ifadeler belirsiz olsa da, "cihazın yakınlaştırma işlevleri, Portre Modu, gece fotoğrafları, arka kamera video çekim yetenekleri ve daha fazlasında" iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor. Güncelleme bu ay içerisinde kullanıma sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 3 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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