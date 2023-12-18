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    Galaxy S24 serisinin versiyonları belli oldu

    Samsung, 2024’ün başlarında yeni Galaxy S24 serisinin tanıtımını gerçekleştirecek. Tanıtım dönemine yaklaşıldıkça sızıntılar da artış gösteriyor ve şimdi serinin versiyonları ortaya çıktı.
    Galaxy S24 serisinin versiyonları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24 serisiyle son birkaç yıldır yapmadığı değişiklikleri yapacak ve yeni donanımla birlikte çok daha hızlı bir akıllı cihaz sunulacak. Buradaki akıllı cihaz vurgusu ise önemli, zira firmanın yapay zekayı telefonların merkezine alması bekleniyor. Bu alandaki gelişmeler bir yana dursun, şimdi ise serinin renk, depolama ve bellek miktarları gün yüzüne çıkmış durumda.

    Galaxy S24 serisinin versiyonları netleşti

    Galaxy S24 serisi, geçmişte olduğu gibi bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanırken geri kalan bölgelerde Exynos 2400 yongasını kullanacak. Yeni gelen bilgiler ise ailenin tüm versiyonlarıana ışık tutuyor. Buna göre Samsung Galaxy S24 modeli 8GB RAM/128GB depolama ve 8GB RAM/256GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Gri, Siyah, Mor ve Sarı.

    Galaxy S24 Plus ise 12 GB RAM/256 GB depolama ve 12 GB RAM/512 GB depolama seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Bu model, küçük kardeşiyle aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra, 12GB RAM/256GB depolama, 12GB RAM/512GB depolama ve 12GB RAM/1TB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Yine burada da renkler aynı. Ancak Samsung, çevrimiçi satışlar için bazı ek renk seçeneklerine yer verebilir.

    Samsung Galaxy S24'ün 17 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni seri, kısa süre önce duyurulan Samsung Gauss AI yazılımına dayanan çok sayıda yapay zeka özelliğini bir araya getirecek. Gerçek zamanlı çeviri, metin oluşturma/özetleme ve duvar kağıdı oluşturma gibi AI özellikleri bulunacak. Son bilgilere göre ise Galaxy S24, 799 dolar, Galaxy S24 Plus, 999 dolar ve Galaxy S24 Ultra ise 1.119 dolar fiyat ile satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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