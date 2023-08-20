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    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 özellikleri açığa çıktı

    Samsung’un yaklaşmakta olan amiral gemi serisi Galaxy S24’te kullanılacağı belirtilen Exynos 2400 işlemcisinin teknik özellikleri gün yüzüne çıktı ve oldukça iddialı görünüyor.
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    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 özellikleri açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bazı Galaxy S24 modellerinde bulunacağı söylenen Exynos 2400'ten yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yaklaşan Snapdragon 8 Gen 3 veya Dimensity 9300 ile rekabet edecek olan Exynos 2400, Samsung için maliyetleri düşürmede de önemli bir rol oynayacak. Teknik özellikler açısından ise paylaşılan bir ton bilgi var, bu yüzden hemen ayrıntılara girelim.

    Exynos 2400 özellikleri

    AnTuTu'ya göre yeni Exynos 2400, '1 + 2 + 3 + 4' kümesine bölünecek 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. Bu, yonga setinin 3.10GHz frekansında çalışan tek bir Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacağını gösteriyor. CPU’nu genel özelikleri ise şöyle: bir adet 3.1GHz ARMv9 Cortex-X4 çekirdeği, iki adet 2.9GHz ARMv9 Cortex-A720 çekirdeği, üç adet 2.6GHz ARMv9 Cortex-A720 çekirdeği ve dört adet 1.8GHz ARMv9 Cortex-A520 çekirdeği.

    Exynos 2400 yongasının grafik tarafında ise yeni Xclipse 940 GPU bulunacak. Bu GPU bir kez daha AMD'nin RDNA2 mimarisine dayanacak. Xclipse 920 ile karşılaştırıldığında, halefinin iki kat daha fazla işlem birimine sahip olacağı söyleniyor. Ancak, Xclipse 940'ıniki kat daha fazla işlem birimine sahip olması, Xclipse 920'den iki kat daha hızlı olacağı anlamına gelmiyor, bunu unutmamak gerek.

    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 özellikleri açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Üretim litografisi tarafındaysa yonganın Samsung'un yeni 4nm mimarisi olan 4LPE sürecinde üretileceği belirtiliyor. Bu nedenle hem performansta hem de verimlilikte Exynos 2200’e kıyasla önemli iyileştirmeler beklenebilir. Bağlantı noktasında ise Exynos 2400’ün Snapdragon X75 gibi maksimum 10Gbps indirme ve 3.87Gbps yükleme hızına sahip olduğu söylenen Exynos 5300 5G modem ile geleceği söyleniyor.

    Exynos 2400'ün cephaneliğine eklenen ekstra bir özellik de iki yönlü uydu iletişimi, yani tıpkı Apple'ın uydu üzerinden Acil SOS özelliği gibi, gelecekteki Galaxy S24 sahipleri de iPhone 14 kullanıcıları gibi zor durumlardan kurtulmak için uydu aracılığıyla iletişim kurabilecek. Diğer özellikler arasında UFS 4.0 depolama desteği ve 8.5Gbps bant genişliğine kadar LPDDR5X RAM yer alıyor. Yonga seti ayrıca 8K 60FPS video kaydını ve 320MP'ye kadar kamerayı destekleyebiliyor. Samsung’un üstünde çalışığı söylenen 440MP’lik sensör için destek yok gibi görünüyor. Eğer Samsung, Galaxy S24 serisinde Exynos 2400'e yer verirse muhtemelen Türkiye'deki modellerde bu yonga kullanılacak.

    Kaynakça https://www.antutu.com/doc/130073.htm https://wccftech.com/exynos-2400-cpu-gpu-features-detailed-in-new-rumor/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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