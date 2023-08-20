Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400 özellikleri açığa çıktı

Exynos 2400 özellikleri
AnTuTu'ya göre yeni Exynos 2400, '1 + 2 + 3 + 4' kümesine bölünecek 10 çekirdekli bir CPU'ya sahip olacak. Bu, yonga setinin 3.10GHz frekansında çalışan tek bir Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacağını gösteriyor. CPU’nu genel özelikleri ise şöyle: bir adet 3.1GHz ARMv9 Cortex-X4 çekirdeği, iki adet 2.9GHz ARMv9 Cortex-A720 çekirdeği, üç adet 2.6GHz ARMv9 Cortex-A720 çekirdeği ve dört adet 1.8GHz ARMv9 Cortex-A520 çekirdeği.
Exynos 2400 yongasının grafik tarafında ise yeni Xclipse 940 GPU bulunacak. Bu GPU bir kez daha AMD'nin RDNA2 mimarisine dayanacak. Xclipse 920 ile karşılaştırıldığında, halefinin iki kat daha fazla işlem birimine sahip olacağı söyleniyor. Ancak, Xclipse 940'ıniki kat daha fazla işlem birimine sahip olması, Xclipse 920'den iki kat daha hızlı olacağı anlamına gelmiyor, bunu unutmamak gerek.
Exynos 2400'ün cephaneliğine eklenen ekstra bir özellik de iki yönlü uydu iletişimi, yani tıpkı Apple'ın uydu üzerinden Acil SOS özelliği gibi, gelecekteki Galaxy S24 sahipleri de iPhone 14 kullanıcıları gibi zor durumlardan kurtulmak için uydu aracılığıyla iletişim kurabilecek. Diğer özellikler arasında UFS 4.0 depolama desteği ve 8.5Gbps bant genişliğine kadar LPDDR5X RAM yer alıyor. Yonga seti ayrıca 8K 60FPS video kaydını ve 320MP'ye kadar kamerayı destekleyebiliyor. Samsung’un üstünde çalışığı söylenen 440MP’lik sensör için destek yok gibi görünüyor. Eğer Samsung, Galaxy S24 serisinde Exynos 2400'e yer verirse muhtemelen Türkiye'deki modellerde bu yonga kullanılacak.Kaynakça https://www.antutu.com/doc/130073.htm https://wccftech.com/exynos-2400-cpu-gpu-features-detailed-in-new-rumor/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.