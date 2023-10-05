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    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı açığa çıktı

    Samsung Galaxy S24 serisinde kullanılacak Exynos 2400 işlemcinin performansı ortaya çıktı. Yeni yonga seti rakiplerinden geride kalabilir. İşte erken sonuçlar...
    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S24 serisi hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi son raporlar, Galaxy S24 ve S24 Plus modellerinin Exynos 2400 yonga setinden güç alacağını bizlere gösterdi. Bu bağlamda tüm gözler, Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacak işlemciye çevrildi diyebiliriz. Bugünse Exynos 2400'ün ilk performans sonuçları paylaşıldı. 

    Exynos 2400'ün ilk performans sonuçları paylaşıldı

    Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformunun çok yakında geri döneceği söyleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S24 ve 24 Plus modellerinde Exynos 2400 (belirli pazarlarda), S24 Ultra'da ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Dolayısıyla Samsung'un yeni yonga setinden performans anlamında pek çok beklenti var ve bugünki sonuçlarda buna ışık tutuyor diyebiliriz. 

    Rakibinin gerisinde

    Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki test görüntüsünde görebileceğiniz gibi Galaxy S24, Exynos 2400 işlemci ile 1.656 puanlık performans sergiliyor. Öte yandan halihazırda Snapdragon 8 Gen 2'den güç alan Galaxy S23 modelinin 1.746 puana ulaştığını görüyoruz. Aradaki fark her ne kadar küçük olsa da, S24 serisinin rakibi S23 değil ve kesinlikle bundan daha güçlü olacağını belirtmekte fayda var. Dolayısıyla erken sonuçlar, işlemcinin Snapdragon 8 Gen 3 ile rekabet edip edemeyeceği gibi bir soruyu akla getiriyor.

    Öte yandan ne Exynos 2400 ne de Snapdragon 8 Gen 3 resmi olarak piyasaya sürülmüş değil. Dolayısıyla yeni işlemcilerin rekabetini görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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