Galaxy S24’te kullanılacak Exynos 2400'ün performansı açığa çıktı

Exynos 2400'ün ilk performans sonuçları paylaşıldı
Bilmeyenler için Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde, Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır küresel pazardan uzak kalan Exynos platformunun çok yakında geri döneceği söyleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Galaxy S24 ve 24 Plus modellerinde Exynos 2400 (belirli pazarlarda), S24 Ultra'da ise Snapdragon 8 Gen 3 kullanılacak. Dolayısıyla Samsung'un yeni yonga setinden performans anlamında pek çok beklenti var ve bugünki sonuçlarda buna ışık tutuyor diyebiliriz.
Rakibinin gerisinde
Öte yandan ne Exynos 2400 ne de Snapdragon 8 Gen 3 resmi olarak piyasaya sürülmüş değil. Dolayısıyla yeni işlemcilerin rekabetini görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.