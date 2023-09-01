Galaxy S24 Ultra, daha yeni 200MP sensör ile gelecek

- 200MP ISOCELL HP2SX kamera sensörü ile geliyor
- Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri
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200MP ISOCELL HP2SX kamera sensörü ile geliyor
Samsung’un Galaxy S24 Ultra için 200MP kamera kullanacağı, sensör olarak S23 Ultra’daki sensörü tercih edeceği söyleniyordu. Ancak, böyle olmayacak. Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra’da kullanılan ISOCELL HP2’nin daha optimize edilmiş bir versiyonu olan 200 MP ISOCELL HP2SX’i tercih edecek. Bu sensör, 1/1.3 inç optik format ve 0.7 µm piksel boyutuna sahip. Süper dört faz algılamalı otomatik odaklama, 8K 30fps video kaydı, 12MP (16-in-1) ve 50MP (4-in-1) piksel gruplama modlarına sahip olacak. S24 Ultra, 50MP sensörlü (1/2.52 inç) ve 0.7µm pikselli yeni telefoto kamera kullanacak. Telefonun daha büyük sensör ve sensör içi kırpma sayesinde optik kalitede 5x yakınlaştırma sunacağı söyleniyor. Selfie kamera, ultra geniş açılı kamerada bir değişiklik olmayacak.
Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri
Galaxy S24 Ultra’nın tüm ülkelerde Snapdragon işlemciyle geleceği söyleniyor. Telefon, 16GB’a kadar RAM, 2TB’a kadar depolama alanı sunacak. Ekran içi parmak izi okuyucu, titanyum çerçeve, 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya diğer beklenen özellikler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.