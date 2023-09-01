Galaxy S24 Ultra, daha yeni 200MP sensör ile gelecek

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi de üç modelden oluşacak; Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra. Yeni modeller arasında en dikkat çekeni hiç şüphesiz ki S24 Ultra olacak. Yeni bir rapora göre, Samsung, en üst aynı zamanda en pahalı modelde daha yeni sensörle güncellenmiş 200 MP kamera kullanacak.

200MP ISOCELL HP2SX kamera sensörü ile geliyor

Samsung’un Galaxy S24 Ultra için 200MP kamera kullanacağı, sensör olarak S23 Ultra’daki sensörü tercih edeceği söyleniyordu. Ancak, böyle olmayacak. Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra’da kullanılan ISOCELL HP2’nin daha optimize edilmiş bir versiyonu olan 200 MP ISOCELL HP2SX’i tercih edecek. Bu sensör, 1/1.3 inç optik format ve 0.7 µm piksel boyutuna sahip. Süper dört faz algılamalı otomatik odaklama, 8K 30fps video kaydı, 12MP (16-in-1) ve 50MP (4-in-1) piksel gruplama modlarına sahip olacak. S24 Ultra, 50MP sensörlü (1/2.52 inç) ve 0.7µm pikselli yeni telefoto kamera kullanacak. Telefonun daha büyük sensör ve sensör içi kırpma sayesinde optik kalitede 5x yakınlaştırma sunacağı söyleniyor. Selfie kamera, ultra geniş açılı kamerada bir değişiklik olmayacak.

Galaxy S24 Ultra, Türkiye Snapdragon işlemciyle gelebilir 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri

Galaxy S24 Ultra’nın tüm ülkelerde Snapdragon işlemciyle geleceği söyleniyor. Telefon, 16GB’a kadar RAM, 2TB’a kadar depolama alanı sunacak. Ekran içi parmak izi okuyucu, titanyum çerçeve, 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya diğer beklenen özellikler.

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Galaxy S24 Ultra, daha yeni 200MP sensörle gelecek