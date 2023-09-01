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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 Ultra, daha yeni 200MP sensör ile gelecek

    Samsung Galaxy S24 Ultra kamerası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy S24 serisinin en üst modelinin ana kamerası selefiyle aynı ancak daha yeni sensöre sahip olacak.
    Samsung Galaxy S24 Ultra daha yeni 200MP kamera sensörü Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisi de üç modelden oluşacak; Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra. Yeni modeller arasında en dikkat çekeni hiç şüphesiz ki S24 Ultra olacak. Yeni bir rapora göre, Samsung, en üst aynı zamanda en pahalı modelde daha yeni sensörle güncellenmiş 200 MP kamera kullanacak.

    200MP ISOCELL HP2SX kamera sensörü ile geliyor

    Samsung’un Galaxy S24 Ultra için 200MP kamera kullanacağı, sensör olarak S23 Ultra’daki sensörü tercih edeceği söyleniyordu. Ancak, böyle olmayacak. Galaxy S24 Ultra, S23 Ultra’da kullanılan ISOCELL HP2’nin daha optimize edilmiş bir versiyonu olan 200 MP ISOCELL HP2SX’i tercih edecek. Bu sensör, 1/1.3 inç optik format ve 0.7 µm piksel boyutuna sahip. Süper dört faz algılamalı otomatik odaklama, 8K 30fps video kaydı, 12MP (16-in-1) ve 50MP (4-in-1) piksel gruplama modlarına sahip olacak. S24 Ultra, 50MP sensörlü (1/2.52 inç) ve 0.7µm pikselli yeni telefoto kamera kullanacak. Telefonun daha büyük sensör ve sensör içi kırpma sayesinde optik kalitede 5x yakınlaştırma sunacağı söyleniyor. Selfie kamera, ultra geniş açılı kamerada bir değişiklik olmayacak.

    Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri

    Galaxy S24 Ultra’nın tüm ülkelerde Snapdragon işlemciyle geleceği söyleniyor. Telefon, 16GB’a kadar RAM, 2TB’a kadar depolama alanı sunacak. Ekran içi parmak izi okuyucu, titanyum çerçeve, 45w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya diğer beklenen özellikler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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