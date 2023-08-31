Galaxy S24 Ultra, Türkiye dahil her pazara Snapdragon ile gelebilir

Galaxy S24 Ultra bekleyenlerini sevindirebilir
Setsuna Digital tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy S24 ve Galaxy S24 Plus modelleri Exynos 2400 yongasını kullanacak. Bu yongayı kullanan telefonlar Türkiye, Avrupa ve bazı diğer pazarlara sunulacak. ABD ve bazı bölgelerde ise Snapdragon kullanılacak. Ayrıca, bölgeden bağımsız olarak Galaxy S24 Ultra'nın sadece Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongası ile satışa çıkacağı belirtiliyor. Samsung, böyle bir hamle daha önce hiç yapmamıştı ve bu söylenti henüz başka kaynaklar tarafından da doğrulanmış değil.
Bununla birlikte Galaxy S24 Ultra’nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanından oluşan temel bir yapılandırmaya sahip olacağı belirtiliyor. Üst seviyedeki konfigürasyonda ise 2 TB depolama alanı ve olası 16 GB RAM bulunacağı söyleniyor. Hatırlatmak gerekirse, S23 Ultra 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi depolama seçenekleriyle sunulmuştu.
Söylentilere göre Exynos 2400, bir adet Cortex-X4 çekirdeği, iki adet Cortex-A720 çekirdeği kümesi ve son olarak dört adet A520 çekirdeği içeren 10 çekirdekli bir işlemciye sahip olacak. Grafik tarafında ise AMD ile işbirliği içinde geliştirilen ve RDNA 2 teknolojisine dayanan Xclipse 940 olması bekleniyor. Öte yandan, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy yongası ise S23 modellerinde gördüğümüz gibi temel modelin hız aşırtılmış versiyonu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.