Galaxy S24 Ultra Geekbench'te test edildi: Sonuçlar şaşırtıcı

Galaxy S24 Ultra Geekbench'te test edildi
Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin farklı pazarlara göre Exynos 2400 ve Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 gibi iki CPU varyantıyla geleceği söyleniyor. Ancak son sızıntılar Galaxy S24 Ultra'nın yalnızca Snapdragon platformundan destek alacağı yönündeydi. Geekbench'ten gelen raporlar ise, bunu doğrular nitelikte.
Ufak bir kıyaslama yaparsak, bu sonuçların mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'den sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 35 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla önemli bir sıçrayış söz konusu.
Galaxy S24 Ultra beklenen özellikler
Sektör kaynaklarına göre Galaxy S24 Ultra, titanyum çerçeveye ek olarak ön yüzünde 3120x1440 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında QuadHD+ ekranla tanıtılacak. Ayrıca bu panelin 19:5:9 en boy oranında kavisli tasarımı geride bırakması bekleniyor. Kamera bölümünde ise, kuvvetle muhtemel 50+50+200MP olmak üzere üçlü bir kurulum bizleri karşılayacak.
Akıllı telefonun Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve 5.000mAh pil paketi ile kutusundan çıkması bekleniyor. Ek olarak 8+12GB RAM ve 256GB+1TB depolama seçenekleri sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.