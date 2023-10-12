Galaxy S24 Ultra Geekbench'te test edildi: Sonuçlar şaşırtıcı

Tam Boyutta Gör Samsung‘un 2024 yılında tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 serisiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni telefonlara güç verecek işlemci ve nasıl bir performans sunacağıyla ilgili akıllarda birçok soru işareti var. Bugünse Galaxy S24 Ultra, Snapdragon 8 Gen 3 ile Geekbench'te test edildi. İşte erken test sonuçları.

Galaxy S24 Ultra Geekbench'te test edildi

Bildiğiniz gibi Galaxy S24 serisinin farklı pazarlara göre Exynos 2400 ve Galaxy için Snapdragon 8 Gen 3 gibi iki CPU varyantıyla geleceği söyleniyor. Ancak son sızıntılar Galaxy S24 Ultra'nın yalnızca Snapdragon platformundan destek alacağı yönündeydi. Geekbench'ten gelen raporlar ise, bunu doğrular nitelikte.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan listeye göz attığımızda, S24 Ultra'nın 8GB RAM ve 1+3+2+2 CPU yapılandırmasına sahip bir işlemci ile test edildiğini görüyoruz. Bu konfigürasyon ise, Snapdragon 8 Gen 3'e dair mevcut raporları doğruluyor. Sonuçlara gelirsek, akıllı telefon Geekbench'in tek çekirdek testinde 2.234, çoklu çekirdek testinde ise 6.807 puana imza attı.

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Ufak bir kıyaslama yaparsak, bu sonuçların mevcut amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2'den sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 35 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla önemli bir sıçrayış söz konusu.

Galaxy S24 Ultra beklenen özellikler

Sektör kaynaklarına göre Galaxy S24 Ultra, titanyum çerçeveye ek olarak ön yüzünde 3120x1440 piksel çözünürlük sunan 6,78 inç boyutlarında QuadHD+ ekranla tanıtılacak. Ayrıca bu panelin 19:5:9 en boy oranında kavisli tasarımı geride bırakması bekleniyor. Kamera bölümünde ise, kuvvetle muhtemel 50+50+200MP olmak üzere üçlü bir kurulum bizleri karşılayacak.

Akıllı telefonun Android 14 tabanlı OneUI 6.1 ve 5.000mAh pil paketi ile kutusundan çıkması bekleniyor. Ek olarak 8+12GB RAM ve 256GB+1TB depolama seçenekleri sunulacak.

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