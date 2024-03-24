Galaxy S24 serisinde yüz tanıma kilidi ve ekran yansıtma sorunu 5 gün önce eklendi

Normal bir durum!

Samsung Topluluk forumunda bir moderatör olaya açıklık getirdi; S-Pen saklama yeri, telefonun kullanım sırasında ısı üreten dahili bileşenlerine yakın bir yerde. Bu da kalemin plastiğinin ısınmasına ve olağandışı ancak zararlı olmayan bir koku yayılmasına yol açıyor. Nasıl bir koku diye merak edenler için; uzun süre güneş altında kalmış arabaya binildiğinde koltuklar ve plastik aksamlardan gelen kokuya benzer bir koku olduğu söyleniyor. Moderatöre göre, bu normal bir durum ve cihaz soğudukça kayboluyor.

Aslında bu sorun Galaxy S22 Ultra’dan beri var, S24 Ultra’ya özel değil. S-Pen’den yanık kokusu geldiğini fark ederseniz, bu normal ve yalnız değilsiniz.

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Galaxy S24 Ultra kullanıcılarının ilginç şikayeti: S-Pen kokuyor!