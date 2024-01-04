Samsung Galaxy S24 Ultra ve Plus'ın son test sonuçları ortaya çıktı: Exynos 2400 aradaki farkı kapatıyor

Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasına çok az süre kala Galaxy S24 Ultra ve S24 Plus'a ait yeni test sonuçları ortaya çıktı. Yeni sonuçlar öncekine göre bir miktar ilerlemenin olduğunu gösteriyor.