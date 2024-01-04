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    Samsung Galaxy S24 Ultra ve Plus'ın son test sonuçları ortaya çıktı: Exynos 2400 aradaki farkı kapatıyor

    Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasına çok az süre kala Galaxy S24 Ultra ve S24 Plus'a ait yeni test sonuçları ortaya çıktı. Yeni sonuçlar öncekine göre bir miktar ilerlemenin olduğunu gösteriyor.
    Galaxy S24 Ultra ve Plus'ın son test sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 serisinin tanıtılmasına çok az süre kala Galaxy S24 Ultra ve S24 Plus'a ait yeni test sonuçları ortaya çıktı. Yeni sonuçlar öncekine göre bir miktar ilerlemenin olduğunu gösteriyor.
    Galaxy S24 Ultra ve Plus'ın son test sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Test sonularına baktığımızda Snapdragon 8 Gen 3 ile gelen Galaxy S24 Ultra'nın Geekbench testinde tek çekirdekte 2297, çok çekirdekte 7104 puan aldığını görüyoruz. Exynos 2400'den güç alan Galaxy S24 Plus ise tek çekirdekte 2193, çok çekirdekte 6895 puan elde etti. Önceki sonuçlar ise S24 Ultra için 2234 / 6807, S24 Plus için ise 2067 / 6520 puan şeklindeydi. Özellikle Exynos 2400'de yapılan optimizasyonların puanlara olumlu etkide bulunduğu görülüyor. Snapdragon 8 Gen 3 hala önde olsa da aradaki farkın çok az olduğunu söylemek gerek.

    Telefonların gücünü piyasaya çıktığında yapılacak testlerde gerçek anlamda görme imkanına kavuşacağız. Bunun yanında özellikle Exynos 2400'ün nasıl bir pil performansı sunacağı merak konusu olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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