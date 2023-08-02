Galaxy S24 serisinin yeni bir özelliği sızdırıldı: Pil süresi artacak

Galaxy S24 serisinin yeni bir özelliği sızdırıldı
Yeni paylaşılan raporlara göre Samsung Galaxy S24 ailesindeki tüm telefonlar, Galaxy S23'e kıyasla LTPO AMOLED ekranlar üzerine kurulacak. Bu noktada LTPO teknolojisinin, yenileme hızı üzerinde daha hassas kontrol (dinamik yenileme hızı gibi) ve pil tasarrufu ile öne çıktığını hatırlatalım.
Galaxy S24 ve S24 Plus'a güç verecek ekranların çözünürlüğü gibi detaylar ise henüz açıklanmadı. Şimdilik tek doğrulanan bilgi ise Samsung'un selfie kameralarını değiştirmeyeceği. Yani her iki telefon, selefine benzer şekilde 12MP Dual Pixel sensör ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni nesil telefonların daha dar bir çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor.
Galaxy S24 ve S24 Plus'a ek olarak S24 Ultra hakkında da çeşitli söylentiler bulunuyor. Rapora göre en büyük yükseltme bu modelde olacak ve daha yüksek hızlı şarj hızları ve yeni bir telefoto kamerayı beraberinde getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü