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    Galaxy S24 serisinin yeni bir özelliği sızdırıldı: Pil süresi artacak

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Galaxy S24 serisinin yeni bir özelliği daha sızdırıldı. Galaxy S24 ve S24, daha yüksek pil süresine olanak tanıyan LTPO ekranlara geçiş yapacak.
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    Galaxy S24'ün bir özelliği daha belli oldu: Pil süresi artacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S24 serisi hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Öyle ki yeni telefonların Exynos işlemci, yeni bir telefoto kamera ve pil kapasitelerinden sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy S24 serisinin yeni bir özelliği daha sızdırıldı. Amiral gemisi telefonlar, artık daha yüksek pil süreleri sunacak. İşte detaylar

    Galaxy S24 serisinin yeni bir özelliği sızdırıldı

    Yeni paylaşılan raporlara göre Samsung Galaxy S24 ailesindeki tüm telefonlar, Galaxy S23'e kıyasla LTPO AMOLED ekranlar üzerine kurulacak. Bu noktada LTPO teknolojisinin, yenileme hızı üzerinde daha hassas kontrol (dinamik yenileme hızı gibi) ve pil tasarrufu ile öne çıktığını hatırlatalım. 

    Galaxy S24'ün bir özelliği daha belli oldu: Pil süresi artacak Tam Boyutta Gör
    Öyle ki bu ekranların, günümüzde birçok amiral gemisi telefonda kullanıldığını görüyoruz. Ancak S21 ve S21 Plus'dan Galaxy S23/S23+'a kadar Samsung, birkaç yenileme hızı seçeneğini destekleyen OLED ekranlara yer verdi. LTPO ekranlar ise Ultra modellerine özel tutulmuştu. Dolayısıyla bu gelişme, Galaxy S24 serisinde yer alan tüm modeller için daha verimli bir pil performansına işaret ediyor. 

    Galaxy S24 ve S24 Plus'a güç verecek ekranların çözünürlüğü gibi detaylar ise henüz açıklanmadı. Şimdilik tek doğrulanan bilgi ise Samsung'un selfie kameralarını değiştirmeyeceği. Yani her iki telefon, selefine benzer şekilde 12MP Dual Pixel sensör ile karşımıza çıkacak. Ayrıca yeni nesil telefonların daha dar bir çerçeveye sahip olacağı belirtiliyor. 

    Galaxy S24 ve S24 Plus'a ek olarak S24 Ultra hakkında da çeşitli söylentiler bulunuyor. Rapora göre en büyük yükseltme bu modelde olacak ve daha yüksek hızlı şarj hızları ve yeni bir telefoto kamerayı beraberinde getirecek. 

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    M
    maygar 2 saat önce

    Asıl kıyamet yayınlandıktan sonra kopacaktır. Bu konuda bağnazız çünkü

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