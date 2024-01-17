Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 6.1’de yer alan çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip Galaxy S24 serisini (Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra) tanıttı. Yeni amiral gemilerinin yapay zeka özelliklerinin eski Samsung telefonlara gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Galaxy AI özellikleri bazı eski modellere de gelecek. İşte o cihazlar:

Samsung Galaxy S24 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek?

Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI özelliklerinin çoğu 2024’ün ilk yarısında (muhtemelen Haziran ayında) Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi önceki modellerde de kullanılabilecek. Yani, Galaxy AI, Galaxy S24 serisine özel kalmayacak. Bu cihazlar ayrıca One UI 6.1 güncellemesini alacak ilk modeller arasında olacak.

Samsung, hangi Galaxy AI özelliklerini eski telefon ve tablet modellerine vereceğini açıklamadı.

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Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri eski modellere de gelecek