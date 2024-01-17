Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri eski modellere de gelecek

Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek?
Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI özelliklerinin çoğu 2024’ün ilk yarısında (muhtemelen Haziran ayında) Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi önceki modellerde de kullanılabilecek. Yani, Galaxy AI, Galaxy S24 serisine özel kalmayacak. Bu cihazlar ayrıca One UI 6.1 güncellemesini alacak ilk modeller arasında olacak.
Samsung, hangi Galaxy AI özelliklerini eski telefon ve tablet modellerine vereceğini açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.