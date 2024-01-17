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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri eski modellere de gelecek

    Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy S24 telefonlarını tanıttı. Yeni serinin Galaxy AI özelliklerinin çoğunun eski modellere de geleceği söylendi.         
    galaxy ai özellikleri eski modellere gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 6.1’de yer alan çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip Galaxy S24 serisini (Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra) tanıttı. Yeni amiral gemilerinin yapay zeka özelliklerinin eski Samsung telefonlara gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Galaxy AI özellikleri bazı eski modellere de gelecek. İşte o cihazlar:

    Galaxy AI özellikleri hangi modellere gelecek?

    Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI özelliklerinin çoğu 2024’ün ilk yarısında (muhtemelen Haziran ayında) Galaxy S23 serisi, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Tab S9 serisi gibi önceki modellerde de kullanılabilecek. Yani, Galaxy AI, Galaxy S24 serisine özel kalmayacak. Bu cihazlar ayrıca One UI 6.1 güncellemesini alacak ilk modeller arasında olacak.

    Samsung, hangi Galaxy AI özelliklerini eski telefon ve tablet modellerine vereceğini açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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