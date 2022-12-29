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    Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S25 video kalitesinde oldukça iddialı olacak

    Samsung’un ISOCELL kamera sensörleri fotoğraf tarafından oldukça başarılı olsa da video tarafında çok iddialı değil. Ancak firmanın yeni sensörleri Galaxy S24 ve Galaxy S25'te bu sorunu çözecek.
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    Galaxy S24 ve Galaxy S25 video kalitesinde oldukça iddialı olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil ISOCELL kamera sensörleri ile özellikle video kalitesi anlamında büyük iyileştirmeler getirmeyi planlıyor. Kameranın saniyede bir kare yerine en az 30 kare yakalaması gerektiğinden, videoların hareketsiz görüntü yakalamaktan genel olarak daha zor olduğu biliniyor. Samsung tarafından yayınlanan resmi blog gönderisinde teknoloji devi, bunun üstesinden yeni çözümleriyle geleceğini duyurdu.

    Çoklu kare ve çoklu poz (HDR) işleme, en az iki kare (düşük poz ve yüksek poz) yakalayarak ve bunları daha iyi dinamik aralık için birleştirerek fotoğrafların kalitesini büyük ölçüde iyileştiriyor. Ancak, kameranın 30 fps'lik bir video için en az 60 kare yakalaması gerektiğinden, videolarda bunu yapmak ise son derece zor. Zira bu işlem, kamera sensörüne, ISP'ye ve belleğe büyük bir yük bindiriyor ve sonucunda da yüksek güç tüketimi ve sıcaklık ortaya çıkıyor.

    Yeni ISOCELL sensörler ışığa daha hassas olacak

    samsung isocell galaxy s24 Tam Boyutta Gör
    Samsung, ışık hassasiyetini, parlaklık aralığını, dinamik aralığı ve derinlik algılamayı iyileştirerek video kalitesini iyileştirmeyi planlıyor. Samsung’un yaptığı paylaşımlarda piksellerin renk filtreleri arasında yenilikçi bir nano yapının geliştirdiği görülüyor. Güney Koreli firmanın Nano-Photonics Color Routing olarak adlandırdığı bu teknoloji 2024’te ISOCELL kameralarda kullanılmaya başlanacak.
    galaxy s24 kamera Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte videoların dinamik aralığını iyileştirmek için Samsung, sensör içi, tek pozlamalı HDR teknolojisine sahip akıllı telefon kamera sensörlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Samsung'un yeni kamera sensörü ISOCELL HP3, 12-bit HDR işlemi için benzer bir yeteneğe sahip ancak firmaya göre bu yeterli değil. Bu bağlamda videolarda çok daha geniş bir dinamik aralık için 16 bit HDR'ye sahip kamera sensörlerinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.
    samsung yeni isocell kamera Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli firma ayrıca entegre bir ISP'ye sahip iToF derinlik sensörlerini kullanarak portre videolarının kalitesini de artırmayı hedefliyor. Aynı zamanda derinlik algılama işlemlerinin tamamı doğrudan sensör bünyesinde yapılacağı için telefonun da eskiye oranla daha az güç tüketmesi ve ısınması sağlanacak.

    Samsung bu üç kritik geliştirmeyle hem bu sensörleri kullanan akıllı telefonlardaki fotoğrafların hem de videoların kalitesini artırmayı hedefliyor. Tüm bu teknolojiler Samsung’un 2023 ve 2024’te üreteceği ISOCELL sensörlerde olması bekleniyor. Dolayısıyla Galaxy S24 ve Galaxy S25’te daha iyi video performansı elde edeceğiz gibi görünüyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-isocell-camera-sensors-14-bit-hdr-improve-video-quality/ https://semiconductor.samsung.com/newsroom/tech-blog/how-isocell-unlock-the-future-of-camera-experiences/
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 2 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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