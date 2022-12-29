Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S25 video kalitesinde oldukça iddialı olacak

Çoklu kare ve çoklu poz (HDR) işleme, en az iki kare (düşük poz ve yüksek poz) yakalayarak ve bunları daha iyi dinamik aralık için birleştirerek fotoğrafların kalitesini büyük ölçüde iyileştiriyor. Ancak, kameranın 30 fps'lik bir video için en az 60 kare yakalaması gerektiğinden, videolarda bunu yapmak ise son derece zor. Zira bu işlem, kamera sensörüne, ISP'ye ve belleğe büyük bir yük bindiriyor ve sonucunda da yüksek güç tüketimi ve sıcaklık ortaya çıkıyor.
Yeni ISOCELL sensörler ışığa daha hassas olacak
Samsung bu üç kritik geliştirmeyle hem bu sensörleri kullanan akıllı telefonlardaki fotoğrafların hem de videoların kalitesini artırmayı hedefliyor. Tüm bu teknolojiler Samsung’un 2023 ve 2024’te üreteceği ISOCELL sensörlerde olması bekleniyor. Dolayısıyla Galaxy S24 ve Galaxy S25’te daha iyi video performansı elde edeceğiz gibi görünüyor.
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d