Samsung Galaxy S24 Ultra gelişmiş bit telefoto sensörüne sahip olacak

Gelişmiş yakınlaştırma yeteneklerine sahip olacak
Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen ve firmanın birçok planı hakkında güvenilir sızıntılar yapan Ice Universe, 2024 yılında tanıtılacak olan Galaxy S24 Ultra hakkında bir bilgi paylaştı. Ice Universe’e göre Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra ile aynı ana kameraya sahip olacak ancak gelişmiş bir telefoto sensörüne sahip olacak.
Kaynak, telefoto sensörün özellikleri hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak LG Innotek, geçtiğimiz günlerde yeni bir telefoto lens duyurdu. LG’nin yeni sensörü, 4x ve 9x arasında tıpkı bir DLSR gibi kayıpsız yakınlaştırma özelliği sunuyor. Samsung, LG’nin telefoto sensörünü kullanır mı bilmiyoruz ancak benzer bir teknoloji destekli telefoto sensör yakında Samsung tarafından da duyurulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d