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    Samsung Galaxy S24 Ultra gelişmiş bit telefoto sensörüne sahip olacak

    Samsung’un Galaxy S23 serisine haftalar kala Galaxy S24 serisi ile ilgili ilk bilgiler geldi. Güvenilir bir kaynağa göre  Galaxy S24 Ultra gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacak.
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    Galaxy S24 Ultra gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacak Tam Boyutta Gör
    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S23 serisine yalnızca birkaç hafta kala Galaxy S24 serisi hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynağa göre Samsung, 2024 yılında tanıtacağı Galaxy S24 Ultra’da gelişmiş bir telefoto kamera kullanacak.

    Gelişmiş yakınlaştırma yeteneklerine sahip olacak

    Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen ve firmanın birçok planı hakkında güvenilir sızıntılar yapan Ice Universe, 2024 yılında tanıtılacak olan Galaxy S24 Ultra hakkında bir bilgi paylaştı. Ice Universe’e göre Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra ile aynı ana kameraya sahip olacak ancak gelişmiş bir telefoto sensörüne sahip olacak.

    Kaynak, telefoto sensörün özellikleri hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak LG Innotek, geçtiğimiz günlerde yeni bir telefoto lens duyurdu. LG’nin yeni sensörü, 4x ve 9x arasında tıpkı bir DLSR gibi kayıpsız yakınlaştırma özelliği sunuyor. Samsung, LG’nin telefoto sensörünü kullanır mı bilmiyoruz ancak benzer bir teknoloji destekli telefoto sensör yakında Samsung tarafından da duyurulabilir.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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