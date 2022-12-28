Samsung Galaxy S24 Ultra gelişmiş bit telefoto sensörüne sahip olacak

Tam Boyutta Gör Samsung’un merakla beklenen Galaxy S23 serisine yalnızca birkaç hafta kala Galaxy S24 serisi hakkında ilk sızıntılar ortaya çıktı. Güvenilir bir kaynağa göre Samsung, 2024 yılında tanıtacağı Galaxy S24 Ultra’da gelişmiş bir telefoto kamera kullanacak.

Galaxy Fold 4'e yeni rakip! Vivo X Fold 2 özellikleri açıklandı 8 sa. önce eklendi

Gelişmiş yakınlaştırma yeteneklerine sahip olacak

Samsung’a yakın kaynakları ile bilinen ve firmanın birçok planı hakkında güvenilir sızıntılar yapan Ice Universe, 2024 yılında tanıtılacak olan Galaxy S24 Ultra hakkında bir bilgi paylaştı. Ice Universe’e göre Galaxy S24 Ultra, Galaxy S23 Ultra ile aynı ana kameraya sahip olacak ancak gelişmiş bir telefoto sensörüne sahip olacak.

Kaynak, telefoto sensörün özellikleri hakkında bir bilgi paylaşmadı ancak LG Innotek, geçtiğimiz günlerde yeni bir telefoto lens duyurdu. LG’nin yeni sensörü, 4x ve 9x arasında tıpkı bir DLSR gibi kayıpsız yakınlaştırma özelliği sunuyor. Samsung, LG’nin telefoto sensörünü kullanır mı bilmiyoruz ancak benzer bir teknoloji destekli telefoto sensör yakında Samsung tarafından da duyurulabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S24 Ultra gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olacak