Galaxy S25 ve S25 Plus, alışılmışın dışında bir kamera halkası tasarımına sahip olabilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Samsung'un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S25 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir sızıntıya göre, Galaxy S25 ve S25 Plus modelleri alışılmışın dışında bir kamera halkası tasarımına sahip olabilir.

Galaxy S25 ve S25 Plus, yana çıkıntılı kamera tasarımıyla gelebilir

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'nin paylaştığı render görüntüsüne göre Galaxy S25 ve S25 Plus'ın kamera halkası dışa doğru çıkınıtlı olmasının yanında yana doğru da çıkıntı yapacak. Kaynak bu tasarıma "çift katmanlı tasarım" ismini veriyor. Bu halkaların, tek parçanın işlenmesi yoluyla oluşturulduğu tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Yıllardır benzer kamera tasarımını kullanan Samsung, bu yeni ve ilginç tasarım tercihiyle telefonlarını farklılaştırmayı amaçlıyor. Ancak bu tasarım, boşluklara kirlerin birikmesi ve bu kirlerin temizlenme zorluğunun yanında giysilere takılma gibi potansiyel sorunları beraberinde getirebilir.

İddiaya göre, yalnızca temel ve Plus Galaxy S25 modelleri bu alışılmışın dışında kamera halkası tasarımını kullanacak. Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkaları buna benzemeyecek. Şuan için iddia düzeyinde olan tasarımın gerçek olup olmadığı yakın zamanda ortaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S25, alışılmışın dışında bir kamera tasarımıyla gelebilir