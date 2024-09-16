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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 ve S25 Plus, alışılmışın dışında bir kamera halkası tasarımına sahip olabilir

    Yeni bir sızıntıya göre, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S25 ve S25 Plus modelleri alışılmışın dışında bir kamera halkası tasarımına sahip olabilir.            
    Galaxy S25, alışılmışın dışında bir kamera tasarımıyla gelebilir
    Samsung'un yaklaşan amiral gemisi serisi Galaxy S25 hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bir sızıntıya göre, Galaxy S25 ve S25 Plus modelleri alışılmışın dışında bir kamera halkası tasarımına sahip olabilir.

    Galaxy S25 ve S25 Plus, yana çıkıntılı kamera tasarımıyla gelebilir

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'nin paylaştığı render görüntüsüne göre Galaxy S25 ve S25 Plus'ın kamera halkası dışa doğru çıkınıtlı olmasının yanında yana doğru da çıkıntı yapacak. Kaynak bu tasarıma "çift katmanlı tasarım" ismini veriyor. Bu halkaların, tek parçanın işlenmesi yoluyla oluşturulduğu tahmin ediliyor. 

    Yıllardır benzer kamera tasarımını kullanan Samsung, bu yeni ve ilginç tasarım tercihiyle telefonlarını farklılaştırmayı amaçlıyor. Ancak bu tasarım, boşluklara kirlerin birikmesi ve bu kirlerin temizlenme zorluğunun yanında giysilere takılma gibi potansiyel sorunları beraberinde getirebilir.

    İddiaya göre, yalnızca temel ve Plus Galaxy S25 modelleri bu alışılmışın dışında kamera halkası tasarımını kullanacak. Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkaları buna benzemeyecek. Şuan için iddia düzeyinde olan tasarımın gerçek olup olmadığı yakın zamanda ortaya çıkacak.

    Kaynakça https://www.weibo.com/5673255066/Ox3F0eED4?pagetype=profilefeed https://www.sammobile.com/news/galaxy-s25-base-plus-camera-rings-unusual-design/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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