Galaxy S25 ve S25 Plus, alışılmışın dışında bir kamera halkası tasarımına sahip olabilir

Galaxy S25 ve S25 Plus, yana çıkıntılı kamera tasarımıyla gelebilir
Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'nin paylaştığı render görüntüsüne göre Galaxy S25 ve S25 Plus'ın kamera halkası dışa doğru çıkınıtlı olmasının yanında yana doğru da çıkıntı yapacak. Kaynak bu tasarıma "çift katmanlı tasarım" ismini veriyor. Bu halkaların, tek parçanın işlenmesi yoluyla oluşturulduğu tahmin ediliyor.
Yıllardır benzer kamera tasarımını kullanan Samsung, bu yeni ve ilginç tasarım tercihiyle telefonlarını farklılaştırmayı amaçlıyor. Ancak bu tasarım, boşluklara kirlerin birikmesi ve bu kirlerin temizlenme zorluğunun yanında giysilere takılma gibi potansiyel sorunları beraberinde getirebilir.
İddiaya göre, yalnızca temel ve Plus Galaxy S25 modelleri bu alışılmışın dışında kamera halkası tasarımını kullanacak. Galaxy S25 Ultra'nın kamera halkaları buna benzemeyecek. Şuan için iddia düzeyinde olan tasarımın gerçek olup olmadığı yakın zamanda ortaya çıkacak.Kaynakça https://www.weibo.com/5673255066/Ox3F0eED4?pagetype=profilefeed https://www.sammobile.com/news/galaxy-s25-base-plus-camera-rings-unusual-design/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...