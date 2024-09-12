Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Birkaç gün önce Galaxy S25 Ultra'nın üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıkmış ve sizlere sunmuştuk. Şimdi de serinin küçük modeli Galaxy S25'in render resimleri ve videosu ortaya çıktı.

Android Headlines tarafından sızdırılan görüntülere göre Galaxy S25, selefi Galaxy S24 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak. Tek dikkat çekici değişiklik, kamera lenslerinin etrafına siyah bir halkanın eklenmiş olması. Samsung, bu tasarım öğesini ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy Z Fold 6'da kullanmıştı. Benzer tasarım öğesi Galaxy S25 Ultra modelinde de yer alacak.

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Daha ince bir gövdeye sahip olacak

Çerçeve kalınlıkları Galaxy S24 ile benzer görünüyor. Galaxy S25'in 6,2 inç ekranla gelmesi ve 146,9 x 70,4 x 7,2 mm boyutlara sahip olması bekleniyor. Galaxy S24'ün 147 x 70,6 x 7,6 mm boyutlarıyla kıyasladığımızda, telefonun bir miktar inceldiği görülüyor. Ancak, telefon incelmesine rağmen batarya kapasitesinden feragat edilmeyecek, selefi gibi 4000 mAh bataryayı koruyacak.

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Samsung'un Galaxy S25'te hangi işlemciyi tercih edeceği şuan için belirsizliğini koruyor. Şirketin, geçtiğimiz seneki gibi çift işlemci stratejisini sürdürebileceği söylenirken, bazı raporlar sadece Snapdragon 8 Gen 4 çipsetini kullanabileceğini iddia ediyor. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 tercih edilirse, çipsetin yüksek maliyetinden ötürü fiyatlarda artış görmemiz olası.

Samsung Galaxy S25 serisinin önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar telefonlarla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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