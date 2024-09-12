Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Android Headlines tarafından sızdırılan görüntülere göre Galaxy S25, selefi Galaxy S24 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak. Tek dikkat çekici değişiklik, kamera lenslerinin etrafına siyah bir halkanın eklenmiş olması. Samsung, bu tasarım öğesini ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy Z Fold 6'da kullanmıştı. Benzer tasarım öğesi Galaxy S25 Ultra modelinde de yer alacak.
Daha ince bir gövdeye sahip olacak
Çerçeve kalınlıkları Galaxy S24 ile benzer görünüyor. Galaxy S25'in 6,2 inç ekranla gelmesi ve 146,9 x 70,4 x 7,2 mm boyutlara sahip olması bekleniyor. Galaxy S24'ün 147 x 70,6 x 7,6 mm boyutlarıyla kıyasladığımızda, telefonun bir miktar inceldiği görülüyor. Ancak, telefon incelmesine rağmen batarya kapasitesinden feragat edilmeyecek, selefi gibi 4000 mAh bataryayı koruyacak.
Samsung'un Galaxy S25'te hangi işlemciyi tercih edeceği şuan için belirsizliğini koruyor. Şirketin, geçtiğimiz seneki gibi çift işlemci stratejisini sürdürebileceği söylenirken, bazı raporlar sadece Snapdragon 8 Gen 4 çipsetini kullanabileceğini iddia ediyor. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 tercih edilirse, çipsetin yüksek maliyetinden ötürü fiyatlarda artış görmemiz olası.
Samsung Galaxy S25 serisinin önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar telefonlarla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.