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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

    Samsung'un yaklaşmakta olan amiral gemisi modeli Galaxy S25'in ilk üç boyutlu render görüntüleri ve videosu ortaya çıktı. Tasarımdaki farklılıklar neler?       
    Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Birkaç gün önce Galaxy S25 Ultra'nın üç boyutlu render görüntüleri ortaya çıkmış ve sizlere sunmuştuk. Şimdi de serinin küçük modeli Galaxy S25'in render resimleri ve videosu ortaya çıktı.

    Android Headlines tarafından sızdırılan görüntülere göre Galaxy S25, selefi Galaxy S24 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip olacak. Tek dikkat çekici değişiklik, kamera lenslerinin etrafına siyah bir halkanın eklenmiş olması. Samsung, bu tasarım öğesini ilk olarak bu yılın başlarında Galaxy Z Fold 6'da kullanmıştı. Benzer tasarım öğesi Galaxy S25 Ultra modelinde de yer alacak.

    Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy S25'in ilk görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Daha ince bir gövdeye sahip olacak

    Çerçeve kalınlıkları Galaxy S24 ile benzer görünüyor. Galaxy S25'in 6,2 inç ekranla gelmesi ve 146,9 x 70,4 x 7,2 mm boyutlara sahip olması bekleniyor. Galaxy S24'ün 147 x 70,6 x 7,6 mm boyutlarıyla kıyasladığımızda, telefonun bir miktar inceldiği görülüyor. Ancak, telefon incelmesine rağmen batarya kapasitesinden feragat edilmeyecek, selefi gibi 4000 mAh bataryayı koruyacak.

    Samsung'un Galaxy S25'te hangi işlemciyi tercih edeceği şuan için belirsizliğini koruyor.  Şirketin, geçtiğimiz seneki gibi çift işlemci stratejisini sürdürebileceği söylenirken, bazı raporlar sadece Snapdragon 8 Gen 4 çipsetini kullanabileceğini iddia ediyor. Ancak Snapdragon 8 Gen 4 tercih edilirse, çipsetin yüksek maliyetinden ötürü fiyatlarda artış görmemiz olası.

    Samsung Galaxy S25 serisinin önümüzdeki senenin başında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar telefonlarla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 4 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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