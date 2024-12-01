Şu anda Galaxy S24 Ultra modeli Wi-Fi 7 destekli. Düz Galaxy S24, büyük ekranlı S24+ ve biraz daha uygun fiyatlı S24 FE, Wi-Fi 6E’yi destekliyor çünkü; bu telefonlara güç veren Exynos 2400/2400e çip Wi-Fi 7'yi desteklemiyor.
WiFi destekleyen diğer Samsung cihazlar; Galaxy Z Fold Special Edition ve Galaxy Tab S10 Ultra. İlginç olarak, dünya genelinde Galaxy S24 Ultra ile aynı Snapdragon çipine sahip olmalarına rağmen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, WiFi 7’yi desteklemiyor. Samsung, bunun nedenini açıklamadı.
WiFi 7, Samsung’un 2025’te çıkacak tüm amiral gemisi telefonlarında standart bir özellik olacak gibi görünüyor. Yalnız, FCC belgelerine göre Ultra geniş bant (UWB) desteği S25+ ve S25 Ultra ile sınırlı; bu nedenle bağlantı özelliklerinde yine de bazı farklılıklar olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.