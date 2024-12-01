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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisinde tüm modeller WiFi 7'yi destekleyecek

    Samsung, bu yıl yalnızca Galaxy S24 Ultra modelinde WiFi 7 desteğine yer verdi ancak gelecek yıl Samsung S25 serisindeki tüm modeller en yeni kablosuz ağ teknolojisini kullanacak.
    samsung galaxy s25 wifi 7 desteği Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra, yakın zamanda FCC sertifikasını aldı ve üç modelin de WiFi 7 bağlantısını destekleyeceği ortaya çıktı. Gelecek yıl Samsung S25 serisindeki tüm modeller daha yüksek hızlarda WiFi bağlantısı sağlayacak; tabii ki destekleyen modeminiz varsa.

    Şu anda Galaxy S24 Ultra modeli Wi-Fi 7 destekli. Düz Galaxy S24, büyük ekranlı S24+ ve biraz daha uygun fiyatlı S24 FE, Wi-Fi 6E’yi destekliyor çünkü; bu telefonlara güç veren Exynos 2400/2400e çip Wi-Fi 7'yi desteklemiyor.

    WiFi destekleyen diğer Samsung cihazlar; Galaxy Z Fold Special Edition ve Galaxy Tab S10 Ultra. İlginç olarak, dünya genelinde Galaxy S24 Ultra ile aynı Snapdragon çipine sahip olmalarına rağmen Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6, WiFi 7’yi desteklemiyor. Samsung, bunun nedenini açıklamadı.

    WiFi 7, Samsung’un 2025’te çıkacak tüm amiral gemisi telefonlarında standart bir özellik olacak gibi görünüyor. Yalnız, FCC belgelerine göre Ultra geniş bant (UWB) desteği S25+ ve S25 Ultra ile sınırlı; bu nedenle bağlantı özelliklerinde yine de bazı farklılıklar olacak.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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