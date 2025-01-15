Galaxy S25 serisinden dev sızıntı: Depolama ve renk seçeneklerini artık biliyoruz

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Samsung, merakla beklenen Galaxy S25 serisini 22 Ocak'ta gerçekleştireceği Galaxy Unpacked 2025 etkinliği ile tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtımına günler kala, seriye dair detaylar internete sızdı. Bu sızıntılar, Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerine ait depolama seçenekleri, renk alternatifleri ve daha fazlasını ortaya koyuyor.

Galaxy S25 ve Galaxy S25+ modelleri, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Renk seçenekleri ise oldukça zengin. Bu modellerin Mavi Siyah, Gümüş Gölge, Pembe Altın, Mercan Kırmızısı, Nane ve Lacivert ya da Buz Mavisi tonlarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy S25 serisinin basın görselleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Serinin amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle gelecek. Ultra modelde renk çeşitliliği ise daha da geniş. Titanyum Grisi, Titanyum Siyahı, Titanyum Gümüş Mavisi, Titanyum Pembe Altın, Titanyum Beyaz Gümüş, Titanyum Yeşil ve Titanyum Jet Siyahı gibi renklerle kullanıcıların beğenisine sunulacak. RAM kapasitesi hakkında net bir bilgi paylaşılmasa da, temel modelde 12 GB RAM’in yer alacağı ve 16 GB RAM seçeneğinin de sunulabileceği söylentiler arasında.

Samsung, tanıtım sonrası ön sipariş sürecini başlatacak ve yeni seriyi şubat ayının başında kullanıcılarla buluşturacak. Satışların ise 9 Şubat itibarıyla resmen başlaması bekleniyor. Galaxy S25 serisi, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle kullanıcıların büyük ilgisini çekmeye şimdiden aday görünüyor.

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