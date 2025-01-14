Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinin basın görselleri ortaya çıktı

    Teknoloji dünyasının sabırsızlıkla beklediği Samsung Galaxy S25 serisine ait yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Tanıtıma kısa bir süre kala şimdi de bu cihazların basın görselleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S25 serisinin basın görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi amiral gemisi telefonları için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılması beklenen bu cihazlara ilişkin yeni bir sızıntı, telefonların basın görsellerini ortaya çıkardı.

    Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri, tasarım açısından seleflerine büyük yenilikler getirmese de dikkat çekici bazı geliştirmeler içeriyor. Özellikle cihazların ön yüzünde çerçevelerin daha ince hale geldiği ve genel ağırlıklarının da azaldığı belirtiliyor.

    Galaxy S25 Ultra modelinin 6.9 inçlik büyük bir ekrana sahip olması ve ekran-gövde oranında yüzde 91,4 gibi yüksek bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Tüm seride, yalnızca Galaxy modellerine özel olarak hız aşırtılmış Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılması öngörülüyor. Ayrıca, bu yeni seride araç kazası tespiti, temel modelde daha yüksek RAM kapasitesi ve Qi2 kablosuz şarj desteği gibi yeniliklerin de bulunacağı ifade ediliyor. Kablosuz şarj için gereken aksesuarların ise ayrı satılacağı tahmin ediliyor.

    Samsung'un ayrıca, Galaxy S25 Slim adını taşıyan, ultra ince bir gövdeye sahip özel bir model üzerinde de çalıştığı biliniyor. Fiyatlandırma konusunda gelen bilgiler, Galaxy S25 modelinin başlangıç fiyatının 999 dolar, Galaxy S25+ modelinin 1.169 dolar, ve Galaxy S25 Ultra modelinin ise 1.449 dolar civarında olacağını işaret ediyor. Ancak bu fiyatların bölgesel olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalı.

    Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yeniliklerle geliyor. Cihazların resmi tanıtımı yaklaştıkça, daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

    Profil resmi
    KKM 8 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sorunsuz film izleme siteleri downpipe muayeneden geçer mi can"t ile ilgili soru cümleleri ve cevapları egea bagaj su alıyor sürekli farklı numaralardan aranıyorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple 2022 iPhone SE
    Apple 2022 iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız