Tam Boyutta Gör

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S25 serisi amiral gemisi telefonları için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılması beklenen bu cihazlara ilişkin yeni bir sızıntı, telefonların basın görsellerini ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modelleri, tasarım açısından seleflerine büyük yenilikler getirmese de dikkat çekici bazı geliştirmeler içeriyor. Özellikle cihazların ön yüzünde çerçevelerin daha ince hale geldiği ve genel ağırlıklarının da azaldığı belirtiliyor.

Galaxy S25 Ultra modelinin 6.9 inçlik büyük bir ekrana sahip olması ve ekran-gövde oranında yüzde 91,4 gibi yüksek bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Tüm seride, yalnızca Galaxy modellerine özel olarak hız aşırtılmış Snapdragon 8 Elite işlemcisinin kullanılması öngörülüyor. Ayrıca, bu yeni seride araç kazası tespiti, temel modelde daha yüksek RAM kapasitesi ve Qi2 kablosuz şarj desteği gibi yeniliklerin de bulunacağı ifade ediliyor. Kablosuz şarj için gereken aksesuarların ise ayrı satılacağı tahmin ediliyor.

Galaxy S25 Ultra bir kez daha sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Samsung'un ayrıca, Galaxy S25 Slim adını taşıyan, ultra ince bir gövdeye sahip özel bir model üzerinde de çalıştığı biliniyor. Fiyatlandırma konusunda gelen bilgiler, Galaxy S25 modelinin başlangıç fiyatının 999 dolar, Galaxy S25+ modelinin 1.169 dolar, ve Galaxy S25 Ultra modelinin ise 1.449 dolar civarında olacağını işaret ediyor. Ancak bu fiyatların bölgesel olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalı.

Samsung'un yeni Galaxy S25 serisi, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran yeniliklerle geliyor. Cihazların resmi tanıtımı yaklaştıkça, daha fazla detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S25 serisinin basın görselleri ortaya çıktı