Samsung, Galaxy S25 serisinin tamamında Exynos kullanabilir

Tam Boyutta Gör İddiaya göre Samsung, Galaxy S25 serisinin tamamında Exynos çipsetini kullanacak. Bu çipset de muhtemelen Exynos 2500 olacak.

X'de sızıntılarıyla meşhur kaynağın aktardığı bununla sınırlı değil. Kaynak, Samsung'un önümüzdeki sene çıkacak katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7'de ise sadece Snapdragon işlemcilerinin kullanılacağını iddia ediyor. Galaxy A serisi ise Mediatek ve Samsung yonga setlerini kullanmaya devam edecek.

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Adı geçen telefonların piyasaya çıkmalarına daha uzun bir süre olduğu için bu iddiaların gerçekliğine şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Galaxy S24 ve S24 Plus'ta kullanılan Exynos 2400 ile iyi bir çıkış yapan Samsung'un Exynos 2500 ile Qualcomm'u yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek.

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