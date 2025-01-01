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    OnePlus 13R’nin render görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı ve muhtemel fiyatı

    Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan OnePlus, şu aralar 13R modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Peki OnePlus 13R nasıl bir tasarım ve fiyat ile gelecek.

    OnePlus 13R’nin render görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    OnePlus, yeni akıllı telefon modeli 13R’yi resmi olarak piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken cihaz, kullanıcıların karşısına iki farklı renk seçeneğiyle çıkacak: Astral Trial (yıldız izleri) ve Nebula Noir (kozmik siyah). Sızdırılan görseller, cihazın estetik detaylarını tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor.

    Cihaz, düz ekranı, ince çerçeveleri ve ekranın merkezine yerleştirilmiş ön kamera deliğiyle modern bir görünüm sunuyor. Sağ kenarda güç ve ses kontrol düğmeleri yer alırken, sol tarafta OnePlus’a özgü uyarı kaydırıcısı bulunuyor. Arkada ise sol üst köşeye yerleştirilmiş büyük bir yuvarlak kamera modülü, üç sensör ve bir LED flaş barındırıyor. Kamera kurulumunun hemen altında markanın ikonik logosu yer alıyor. Alt kısımda SIM yuvası, USB-C portu, hoparlör ve mikrofon bulunurken, cihazın metal gövdesi hem dayanıklılık hem de ergonomik bir kullanım vaat ediyor.

    OnePlus 13R, performans açısından da iddialı. Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle donatılan telefon, 6000mAh kapasiteli güçlü bir bataryaya sahip ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor. 6,78 inç boyutunda 1.5K çözünürlüklü ekranı, görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor. Kamera tarafında ise 50 MP ana sensörle desteklenen üçlü kamera sistemi ve 16 MP’lik ön kamera dikkat çekiyor.

    Cihaz, yapay zeka destekli özelliklerle günlük kullanımda yüksek performans sunmayı hedefliyor. Daha önce Çin’de tanıtılan OnePlus Ace 5’in global versiyonu olarak lanse edilen 13R, bu modelle aynı donanım ve yazılım altyapısını taşıyor. Fiyatının yaklaşık 480 dolar civarında olması bekleniyor ve bu fiyatıyla kullanıcılar için oldukça cazip bir seçenek olacağı düşünülüyor. OnePlus 13R, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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