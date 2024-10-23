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    Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon 8 Elite yer alacak!

    Son birkaç ayda, Galaxy S25 serisinde hangi işlemcinin kullanılacağı tartışma konusu oldu.  Ancak son gelen bilgiler, tüm serinin Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağını gösteriyor.
    Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon 8 Elite yer alacak! Tam Boyutta Gör
    Son birkaç ayda, Galaxy S25 serisinde hangi işlemcinin kullanılacağı tartışma konusu oldu. Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite'in kullanılacağı belirtilse de, serinin diğer iki üyesi için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak son gelen bilgiler, tüm serinin Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağını gösteriyor.

    Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 serisine güç verecek

    Samsung MX başkanı TM Roh'un dün gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinin duyurusu sırasında sahneye çıkması, yonga setinin tüm modellerde kullanılacağı iddiasını güçlendirirken, bugün güvenilir sızıntı kaynakları Ice Universe ve Chun Bhai'den gelen bilgiler bu iddiayı doğruladı.

    Dolayısıyla, daha önce ortaya atılan Exynos 2500 ve Dimensity 9400 işlemcileri Galaxy S25 serisinde yer almayacak. Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra'dan oluşan bütün seride Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılacak. Bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için sevindirici bir gelişme.

    Dün tanıtımı gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragone 8 Gen 3'e göre büyük performans ve verimlilik geliştirmeleriyle beraber geliyor. CPU, GPU ve NPU performansında %40'ın üzerinde artış vadeden işlemci, A18 Pro ve Dimensity 9400 gibi rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen çipsetin, yüksek performansın yanında sahip olduğu verimlilikle, Galaxy S25 serisinin pil performansını da önemli ölçüde arttırması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/all-galaxy-s25-models-snapdragon-8-elite-globally-report/ https://x.com/chunvn8888/status/1848943473371845037 https://x.com/UniverseIce/status/1848906894959907222
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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