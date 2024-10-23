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Tam Boyutta Gör Son birkaç ayda, Galaxy S25 serisinde hangi işlemcinin kullanılacağı tartışma konusu oldu. Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Elite'in kullanılacağı belirtilse de, serinin diğer iki üyesi için çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak son gelen bilgiler, tüm serinin Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacağını gösteriyor.

Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 serisine güç verecek

Samsung MX başkanı TM Roh'un dün gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinin duyurusu sırasında sahneye çıkması, yonga setinin tüm modellerde kullanılacağı iddiasını güçlendirirken, bugün güvenilir sızıntı kaynakları Ice Universe ve Chun Bhai'den gelen bilgiler bu iddiayı doğruladı.

Dolayısıyla, daha önce ortaya atılan Exynos 2500 ve Dimensity 9400 işlemcileri Galaxy S25 serisinde yer almayacak. Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra'dan oluşan bütün seride Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılacak. Bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için sevindirici bir gelişme.

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Dün tanıtımı gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragone 8 Gen 3'e göre büyük performans ve verimlilik geliştirmeleriyle beraber geliyor. CPU, GPU ve NPU performansında %40'ın üzerinde artış vadeden işlemci, A18 Pro ve Dimensity 9400 gibi rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen çipsetin, yüksek performansın yanında sahip olduğu verimlilikle, Galaxy S25 serisinin pil performansını da önemli ölçüde arttırması bekleniyor.

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Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon 8 Elite yer alacak!