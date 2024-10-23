Galaxy S25 serisinin tamamında Snapdragon 8 Elite yer alacak!

Snapdragon 8 Elite, Galaxy S25 serisine güç verecek
Samsung MX başkanı TM Roh'un dün gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinin duyurusu sırasında sahneye çıkması, yonga setinin tüm modellerde kullanılacağı iddiasını güçlendirirken, bugün güvenilir sızıntı kaynakları Ice Universe ve Chun Bhai'den gelen bilgiler bu iddiayı doğruladı.
Dolayısıyla, daha önce ortaya atılan Exynos 2500 ve Dimensity 9400 işlemcileri Galaxy S25 serisinde yer almayacak. Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra'dan oluşan bütün seride Snapdragon 8 Elite işlemcisi kullanılacak. Bu haber, amiral gemisi akıllı telefonlarda yalnızca Qualcomm yongalarını görmek isteyen Samsung hayranları için sevindirici bir gelişme.
Dün tanıtımı gerçekleştirilen Snapdragon 8 Elite, selefi Snapdragone 8 Gen 3'e göre büyük performans ve verimlilik geliştirmeleriyle beraber geliyor. CPU, GPU ve NPU performansında %40'ın üzerinde artış vadeden işlemci, A18 Pro ve Dimensity 9400 gibi rakiplerinin önüne geçmeyi başarıyor. TSMC'nin 3nm üretim süreciyle üretilen çipsetin, yüksek performansın yanında sahip olduğu verimlilikle, Galaxy S25 serisinin pil performansını da önemli ölçüde arttırması bekleniyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/all-galaxy-s25-models-snapdragon-8-elite-globally-report/ https://x.com/chunvn8888/status/1848943473371845037 https://x.com/UniverseIce/status/1848906894959907222 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
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