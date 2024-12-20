Samsung Galaxy S25 Slim hayli iddialı özelliklerle gelebilir

Snapdragon 8 Elite ile gelebilir
Sosyal medya platformu X'te Debayan Roy isimli kullanıcının iddiasına göre Galaxy S25 Slim, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Dolayısıyla serinin diğer modelleriyle aynı kas gücüne sahip olacak.
Kullanıcı, telefonun 6,66 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacağını ve 200 MP ana kamera (ISOCELL HP5), 50 MP ultra geniş kamera (ISOCELL JN5) ve 3,5x optik yakınlaştırmalı 50 MP telefoto kamera (ISOCELL JN5) ile gelişmiş kamera deneyimi sunacağını söylüyor.
Kullanıcı ayrıca, Galaxy S25 Slim'in 4.700 mAh ile 5.000 mAh arasında kapasiteye sahip bir bataryayla donatılacağını iddia ediyor. Eğer iddia doğruysa, ince profile sahip bir telefon için oldukça iyi bir değer. Başka bir sızıntı kaynağı Ice Universe, Galaxy S25 Slim'in 6.x mm kalınlığa sahip olacağını belirtiyor.
Eğer iddialar gerçekleşir ve makul bir fiyattan satışa sunulursa, Galaxy S25 Slim'in hayli ilgi çeken bir telefon olacağını söyleyebiliriz. Telefonun 2025'in ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.Kaynakça https://x.com/Gadgetsdata/status/1869983357687476715 https://weibo.com/5673255066/P5IX0hq6x?pagetype=profilefeed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: