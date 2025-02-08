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    Galaxy S25 Ultra düşmelere karşı gerçekten dayanıklı mı? İşte sonuçlar

    Yakın zamanda tanıtılan Samsung Galaxy S25 Ultra, Gorilla Armor 2 isimli camıyla düşmelere karşı yüksek dayanıklılık sunma iddiasında. Yapılan testler, Samsung'un bu iddiasını doğruladı.
    Galaxy S25 Ultra düşmelere karşı gerçekten dayanıklı mı? Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakında tanıttığı amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, ön ve arka kısmında kullanılan Gorilla Armor 2 isimli dayanıklı cam ile dikkatleri üzerine çekti. Samsung ve Corning tarafından 2,2 metreye kadar beton zemine düşmelere dayanıklı olduğu iddia edilen camın performansı bir YouTube kanalı tarafından test edildi.

    Galaxy S25 Ultra düşme testinden başarıyla geçti

    YouTube'daki PBKreviews kanalı tarafından test edilen Galaxy S25 Ultra, farklı açılardan beton zemine düşürüldü ve etkileyici sonuçlar elde edildi. Galaxy S25 Ultra testlerden büyük bir hasar almadan kurtuldu. Hem ön hem de arka panelde herhangi bir hasar oluşmazken, sadece telefonun titanyum çerçevesinde birkaç küçük çizik ve ezik oluştu.

    Geçtiğimiz yıl yapılan bir başka düşürme testinde, Galaxy S24 Ultra da iyi bir performans göstermiş ancak bir köşesinde küçük bir çatlak oluşmuştu. Dolayısıyla, Galaxy S25'in ekranının düşmelere karşı daha dayanıklı olduğu doğru gibi görünüyor. Ancak düşme testlerinde her zaman bir miktar rastlantısallığın ve şansın olduğunu belirtelim. Küçük bir çıkıntının veya çakıl taşının varlığı sonucu değiştirebilir.

    Galaxy S25 Ultra'nın Gorilla Armor 2 camı düşmelere karşı dayanıklılığı arttırsa da, çizilme direncinin oriijnal Gorilla Armor'dan daha düşük olduğu başka bir YouTuber tarafından ortaya kondu. Genel prensip olarak, daha yumuşak cam kırılmaya karşı daha dayanıklıyken, çizilmelere daha meyilli oluyor. Burada da aynı ilkenin işlediğini görüyoruz. Galaxy S25 Ultra'nın ön ve arka camının düz olmasının da dayanıklılığa katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.

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    HknRmzi 1 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 1 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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