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    Samsung Galaxy S25 Ultra ekranı, S24 Ultra'dan daha kolay çiziliyor

    Samsung Galaxy S25 Ultra, 2,2 m'den betona düşmelere dayanabilen yeni Gorilla Armor 2 camıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak yeni ekranın S24 Ultra'nın ekranından daha kolay çizildiği tespit edildi.
    Galaxy S25 Ultra ekranı, S24 Ultra'dan daha kolay çiziliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra, 2,2 m'den betona düşmelere dayanabilen yeni Gorilla Armor 2 camıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirket ayrıca, yeni camın geçen yılki Galaxy S24 Ultra'da yer alan Gorilla Armor ile aynı çizilme direncine sahip olduğunu iddia etti. Ancak yapılan test bunun doğru olmadığını gösteriyor.

    Aynı sertlik seviyesinde daha derin çizikler oluştu

    YouTube'daki JerryRigEverything kanalı, Galaxy S25 Ultra'yı test etti ve yeni camın, Mohs derecelendirmesine göre 6. seviyede çizildiğini ortaya koydu. Geçtiğimiz sene Galaxy S24 Ultra ile yapılan çizilme testinde telefon 6. seviyede daha iyi dayanıklılık göstermiş ve ekranda çok daha az çizik oluşmuştu.

    Dolayısıyla Gorilla Armor 2'de düşmeye karşı dayanıklılığa karşılık, çizilme direncinden bir miktar ödün verilmiş gibi görünüyor. Genel olarak daha sert camlar, çizilmelere karşı daha dayanıklı olmalarının yanında, düşmelere karşı parçalanmaya daha eğilimliler. Aksi olarak, daha yumuşak camlar darbeyi daha iyi emerken, çizilmeye daha yatkın oluyorlar. Bu nedenle üreticiler bu ikisi arasında bir denge noktasını bulmaya çalışıyorlar.

    Yine de Galaxy S25 Ultra'nın camının çok kolay çizildiğini söylemek doğru olmaz. Düşmelere karşı yüksek dayanıklılık sunan telefonun ekranı, S24 Ultra'da yer alan çok düşük parlaklıktaki kumlanma problemini çözmüş durumda.

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