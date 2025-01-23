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    Galaxy S25 Ultra'nın ekranı 2 metre yükseklikten düşmelere dayanabiliyor

    Samsung'un yakında tanıttığı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, Corning Gorilla Armor 2 isimli yeni cam korumasıyla dayanıklılık çıtasını yukarı çıkarıyor.
    Galaxy S25 Ultra'nın ekranı 2 metreden düşmelere dayanabiliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 Ultra, yeni tasarımı ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle tanıtıldı. Telefon aynı zamanda daha dayanıklı Corning Gorilla Armor 2 cama sahip bir ekranla geliyor.

    Seramik alaşımlı yeni cam sayesinde Galaxy S25 Ultra, baş hizasının üstünde 2,2 metre yükseklikteki düşmelere dahi dayanabiliyor. Bu mesafe, Corning'in iki nesil önceki camının dayabildiği yüksekliğin iki katı. Ancak bu dayanıklılığın garanti kapsamında olmadığını belirtelim.

    Çizilme direncinden ödün vermiyor

    Üstelik Corning ve Samsung, bu dayanıklılığın camın çizilme direncinden ödün verilmeden sağlandığını iddia ediyor. Şirketlere göre yeni Armor 2, yansıma önleyici kaplamaya sahip rakip lityum-alüminosilikat kaplama camlardan dört kat daha fazla çizilme direncine ve öncekiyle aynı çizilme korumasına sahip. Corning ve Samsung, camın geçen yılki Gorilla Armor gibi yansımaları dramatik bir şekilde azalttığını söylüyor.

    Corning ayrıca 2020'den beri Apple'a iPhone'ları için benzer bir seramik cam sağlıyor ve Apple tarafından Ceramic Shield olarak adlandırılıyor.

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