Galaxy S25 Ultra'nın ekranı 2 metre yükseklikten düşmelere dayanabiliyor

Seramik alaşımlı yeni cam sayesinde Galaxy S25 Ultra, baş hizasının üstünde 2,2 metre yükseklikteki düşmelere dahi dayanabiliyor. Bu mesafe, Corning'in iki nesil önceki camının dayabildiği yüksekliğin iki katı. Ancak bu dayanıklılığın garanti kapsamında olmadığını belirtelim.
Çizilme direncinden ödün vermiyor
Üstelik Corning ve Samsung, bu dayanıklılığın camın çizilme direncinden ödün verilmeden sağlandığını iddia ediyor. Şirketlere göre yeni Armor 2, yansıma önleyici kaplamaya sahip rakip lityum-alüminosilikat kaplama camlardan dört kat daha fazla çizilme direncine ve öncekiyle aynı çizilme korumasına sahip. Corning ve Samsung, camın geçen yılki Gorilla Armor gibi yansımaları dramatik bir şekilde azalttığını söylüyor.
Corning ayrıca 2020'den beri Apple'a iPhone'ları için benzer bir seramik cam sağlıyor ve Apple tarafından Ceramic Shield olarak adlandırılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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