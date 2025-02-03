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    Galaxy S25 Ultra parçalarına ayrıldı: Artık daha kolay tamir edilebiliyor

    Samsung Galaxy S25 Ultra YouTube'daki PhoneRepairGuru kanalı tarafından parçalarına ayrıldı. Selefinden daha farklı iç yapıya sahip olan telefon artık daha kolay tamir edilebiliyor.
    Galaxy S25 Ultra parçalarına ayrıldı: Kolay tamir edilebiliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yakın zamanda tanıttığı amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra YouTube'daki PhoneRepairGuru kanalı tarafından parçalarına ayrıldı. Tasarım anlamında önemli değişiklikler içeren telefonun iç kısmında da önemli farklılıklar bulunuyor. Samsung'un tamir edilebilirlik konusunda önemli iyileştirmeler yaptığı görülüyor.

    Galaxy S25 Ultra daha kolay tamir edilebiliyor

    Galaxy S25 Ultra'nın arka camı bir vantuz ve izopropil alkol yardımıyla zarar vermeden kolayca çıkarılabiliyor. İç kısımda yeni Qi 2 kablosuz şarj bobinin yeniden konumlandırıldığı görülüyor. Tamiri kolaylaştırma konusunda bir diğer iyileştirme bataryada yapılmış. Artık bataryanın dört bir yanında yer alan "pull tabs" denilen tırnaklar açılarak batarya kolaylıkla çıkarılabiliyor.  Ayrıca S Pen'i algılayan yeni bir NFC bobini de bulunuyor. 

    Telefonun anakartı da selefine göre küçültülmüş. Bu sayede alandan ve ağırlıktan tasarruf edilmiş. Kamera modülü ise önceki model ile neredeyse aynı.

    Ayrıca su geçirmezlik için USB-C bağlantı noktasının etrafında bir kauçuk conta ve bağlantı noktasını ekrana sıkıca tutturmak için yeşil bir ara parça yer alıyor. Samsung'un ayrıntılara biraz dikkat ederek küçük dokunuşlar yaptığı görülüyor.

    Genel olarak bakıldığında Galaxy S25 Ultra, önceki modellerden çok daha kolay tamir edilebilir bir telefon olmuş. Avrupa Birliği direktifleri başta olmak üzere çevresel kaygılar, üreticileri daha kolay tamir edilebilir telefonlar üretmeye zorluyor. Tabi bu durum biz kullanıcılar açısından olumlu bir gelişme.

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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