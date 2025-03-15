Samsung Galaxy Tab S10 FE serisinin fiyatları sızdırıldı: Yeni nesil FE tabletler zamlanıyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy Tab S10 FE serisi tabletlerinin fiyatları internete sızdırıldı ve beklenenden daha fazla fiyat artışı olacağı ortaya çıktı. Fan Edition olarak adlandırılan bu yeni tabletler, güçlü özellikleri daha uygun fiyatlarla sunmayı hedefliyor ancak seleflerine göre en az 50 dolar daha pahalı olacakları görülüyor.

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İşte yeni FE tabletlerin güçlenen donanımı ve artan fiyatları:

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+, önceki nesil tabletlerde kullanılan Exynos 1380 işlemcinin yerine daha güçlü olan Exynos 1580 işlemci ile gelecek. Ayrıca önceki neslin temel modelinde 6GB RAM bulunurken, yeni nesil tabletlerin tüm modellerinde en az 8GB RAM bulunacak ve bu değer 12GB'a kadar çıkabilecek. Depolama seçenekleri ise 128GB'tan başlayıp 256GB'a kadar genişleyecek.

Tam Boyutta Gör Tabletlerin ekran boyutları da dikkate değer bir diğer özellik. Standart Tab S10 FE, önceki modelde olduğu gibi 10.9 inçlik bir ekranla gelirken, Tab S10 FE+ modeli önceki nesildeki 12.4 inçlik ekrana göre biraz daha büyüyerek yaklaşık 13.1 inçlik bir ekrana sahip olacak. Sızdırılan bilgilere göre Samsung, bu yeni nesil tabletle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanmış durumda. Daha güçlü işlemci ve artırılmış RAM kapasitesi, çoklu görev performansını artırırken büyüyen ekran boyutu özellikle medya tüketimi ve üretkenlik uygulamaları için daha iyi bir kullanım alanı sunacak.

Galaxy Tab S10 FE (8 GB RAM + 128 GB depolama): 499 Dolar

Galaxy Tab S10 FE (12 GB RAM + 256 GB depolama): 569 Dolar

Galaxy Tab S10 FE+ (8 GB RAM + 128 GB depolama): 649 Dolar

Galaxy Tab S10 FE+ (12 GB RAM + 256 GB depolama): 749 Dolar

Yukarıdaki fiyatlar şu an için yalnızca Wi-Fi modelleri kapsıyor. 5G bağlantı özelliğine sahip modellerin fiyatlarının ise daha yüksek olması bekleniyor. Fiyat artışının arkasında muhtemelen tedarik zincirindeki sorunlar ve daha güçlü donanım özellikleri yatıyor. Teknoloji dünyasında giderek yaygınlaşan bu fiyat artışları, tüketicilerin cihaz yenileme kararlarını gözden geçirmelerine neden olabilir.

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Samsung Galaxy Tab S10 FE serisinin fiyatları ortaya çıktı