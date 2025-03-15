Samsung Galaxy Tab S10 FE serisinin fiyatları sızdırıldı: Yeni nesil FE tabletler zamlanıyor

İşte yeni FE tabletlerin güçlenen donanımı ve artan fiyatları:
Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy Tab S10 FE ve Galaxy Tab S10 FE+, önceki nesil tabletlerde kullanılan Exynos 1380 işlemcinin yerine daha güçlü olan Exynos 1580 işlemci ile gelecek. Ayrıca önceki neslin temel modelinde 6GB RAM bulunurken, yeni nesil tabletlerin tüm modellerinde en az 8GB RAM bulunacak ve bu değer 12GB'a kadar çıkabilecek. Depolama seçenekleri ise 128GB'tan başlayıp 256GB'a kadar genişleyecek.
- Galaxy Tab S10 FE (8 GB RAM + 128 GB depolama): 499 Dolar
- Galaxy Tab S10 FE (12 GB RAM + 256 GB depolama): 569 Dolar
- Galaxy Tab S10 FE+ (8 GB RAM + 128 GB depolama): 649 Dolar
- Galaxy Tab S10 FE+ (12 GB RAM + 256 GB depolama): 749 Dolar
Yukarıdaki fiyatlar şu an için yalnızca Wi-Fi modelleri kapsıyor. 5G bağlantı özelliğine sahip modellerin fiyatlarının ise daha yüksek olması bekleniyor. Fiyat artışının arkasında muhtemelen tedarik zincirindeki sorunlar ve daha güçlü donanım özellikleri yatıyor. Teknoloji dünyasında giderek yaygınlaşan bu fiyat artışları, tüketicilerin cihaz yenileme kararlarını gözden geçirmelerine neden olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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